Gessica Notaro: chi è, età, l’aggressione, vita privata, lavoro, la madre, Live Non è la D’Urso

Torna puntuale l’appuntamento della domenica con Live-Non è la D’Urso. Ospite in studio anche Gessica Notaro: con lei ci sarà la madre.

Gessica Notaro: chi è, età, lavoro

Gessica Notaro è nata il 27 dicembre 1989 da mamma argentina e papà calabrese. Nel 2007 ha partecipato a Miss Italia con la fascia di Miss Romagna e da lì ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo.

Gessica Notaro però ha sempre avuto la passione per gli animali. E’ diventata, infatti, un’addestratrice di delfini al Delfinario di Rimini. Non solo spettacolo e amore per gli animali, ma anche passione per il canto. Gessica Notaro grazie all’incontro con il produttore Mauro Catalini ha registrato un album studio in cui ha interpretato brani famosi in versione latino americana.

Ha partecipato a Ballando con le stelle nel 2018.

Gessica Notaro: l’aggressione con l’acido

Il 10 gennaio del 2017 la bella Gessica è stata aggredita sotto casa a Rimini dall’ex fidanzato Eddy Tavares che l’ha sfregiata con l’acido. L’uomo, ora in carcere, è accusato di stalking e minacce e deve scontare una pena di 15 anni.

