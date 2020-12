Giacomo Urtis: chi è, anni, carriera, che lavoro fa, vita privata, fidanzato, Grande Fratello Vip

Giacomo Urtis è a tutti gli effetti un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip. In quest’articolo informazioni e curiosità sul chirurgo dei vip.

Giacomo Urtis: chi è, anni, che lavoro fa

Giacomo Urtis è nato a Caracas il 28 settembre del 1977, sotto il segno della Bilancia. Dopo aver trascorso i primi anni di vita a Caracas, Urtis ha fatto ritorno in Sardegna, ad Alghero, paese d’origine dei genitori. Nel 2002 si è laureato all’Università di Sassari e si è specializzato in Dermatologia e Venereologia. A Milano, invece, ha conseguito il Master in Chirurgia Estetica che porterà ad essere quello che è oggi: chirurgo estetico, molto richiesto dai vip.

Ha fondato la sua azienda, la Dr Urtis Clinic, e opera tra Roma e Milano. Recentemente il chirurgo ha aperto anche un centro a Londra e ha lanciato una linea di cosmetici di successo. Urtis non è nuovo ai reality: prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, nel 2017 ha partecipato alla 12esima edizione dell’Isola dei Famosi.

Giacomo Urtis: vita privata, fidanzato

Giacomo Urtis è omosessuale e in passato ha avuto una relazione con Rodrigo Alves, il Ken umano (oggi Jessica Alves, la Barbie umana). Attualmente si sa veramente poco della vita privata del chirurgo amato dai vip.