Hell Raton: chi è, età, Instagram, carriera e vita privata del nuovo giudice di X Factor 2020

Hell Raton è uno dei quattro giudici della nuova edizione di X Factor. Da pochi minuti è stato ufficializzato il nome di Hell Raton come quarto giudice del programma Sky che farà squadra insieme a Emma, Manuel Agnelli e Mika per il celebre talent musicale. Non tutti conoscono il cantante Hell Raton, in questo articolo scopriamo insieme chi è, quanti anni ha e qual è stata la sua carriera prima di approdare tra i giudici di X Factor 2020.

Hell Raton è un giovane discografico, classe 1990, da grande appassionato di musica ha fondato insieme a Salmo e Slait nel 2010 l’etichetta Machete Empire Records di cui è CEO e direttore creativo. Oltre ad essere un discografico Hell Raton, noto anche come Manuelito, riveste il ruolo di talent scout e manager.

Nel corso della sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti, nel 2011 svela il suo primo singolo Multicultural, una canzone rap il cui video è stato girato a Londra, città in cui Manuel Zappadu ha vissuto per diverso tempo. Nel 2014 presenta il primo singolo di Rattopsy, Jerry il sorcio. Nel 2017 prende parte al Red Bull Culture Clash 2017 da frontman del team Hellmuzik e vince il contest.

Oltre all’attività in ambito musicale Hell Raton è molto attivo anche su progetti benefici, questo l’ha portato molte volte a viaggiare in Africa. Tra le iniziative di maggiore rilievo si segnalano una maratona di 12 ore su Twitch rinominata la “Machete Aid on Twitch” che ha visto la partecipazione di più di 100 ospiti del mondo dello spettacolo e del gaming per supportare i lavoratori del settore musicale gravemente colpiti dalla crisi legata al Coronavirus.

Hell Raton: chi è, anni, Instagram, Twitch e curiosità sul giudice di X Factor 2020

Hell Raton è nato nel 1990, sangue misto sardo-ecuadoriano. Il suo profilo Instagram ufficiale è @hell_raton, account verificato dal social network e riconoscibile grazie alla spunta blu. Il nuovo giudice di X Factor 2020 è molto attivo anche su altre piattaforme social tra cui Twitch, la piattaforma per gamer che vede Manuelito un punto di riferimento per la community italiana.