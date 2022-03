Home restaurant: il lato conviviale del gusto all’ombra del Colosseo

Roma è una città che, per motivi noti a tutti, si contraddistingue per numerosi business legati alla ricettività e al food. In un periodo come quello che stiamo vivendo, che ci vede ogni giorno davanti alla necessità di approcciare la quotidianità con versatilità, è necessario rapportarsi a questi settori mettendo in primo piano soluzioni creative, in grado di rispondere nel tempo alle richieste dell’utenza.

Nell’elenco spicca senza dubbio l’home restaurant. Attività che vede un soggetto privato accogliere all’interno della propria abitazione clienti intenzionati ad assaggiare i piatti tipici di una determinata zona d’Italia in un contesto lontano dai circuiti turistici di massa, ha iniziato a prendere piede a Cuba, conquistando successivamente gli USA e arrivando infine anche nel nostro Paese, dove si contano oltre 10mila ristoranti casalinghi.

Interessante è anche il numero degli home restaurant a Roma e la cosa non deve sorprendere. I motivi del successo sono diversi. Da un lato è possibile usufruire di piattaforme di qualità come Cesarine.com, il sito della rete di cuoche casalinghe più antica d’Italia grazie al quale si possono gestire tutti gli aspetti dell’attività.

Dall’altro, invece, bisogna considerare il fatto che in una città come Roma la convivialità e l’informalità a tavola sono aspetti molto sentiti. Nel momento in cui è possibile viverli fuori dalle rotte turistiche mainstream, la cosa si fa ancora più interessante. Se si legge tutto ciò alla luce della tendenza, oggi sempre più diffusa, di considerare il cibo come un’esperienza totalizzante, è facile capire come gli home restaurant stiano spopolando nella capitale.

Non solo i turisti stranieri decidono di varcare la soglia della casa di appassionati di cucina che non sono chef ma semplicemente persone di talento, esperte e innamorate dei sapori della tradizione. Anche chi vive la città tutti i giorni, numeri alla mano, non disdegna questo approccio al food. Se a tutto questo si aggiunge la possibilità di avviare la sopra citata attività senza per forza aprire la Partita IVA – quello che conta è rimanere entro i 5000 euro di ricavi annuali – il quadro è a dir poco chiaro e permette di comprendere tutti i vantaggi che si possono apprezzare aprendo un home restaurant all’ombra del Colosseo.