I migliori regali per i giocatori su PC

Quanto può essere difficile riuscire a fare un regalo perfetto a un giocatore appassionato che non riesce a separarsi dal suo pc? Beh, la missione può essere abbastanza complicata, ma non impossibile, perché ci sono tantissime idee e soluzioni per riuscire a soddisfare i suoi gusti! Considera sempre che dovrai interfacciarti con una persona che è ben aggiornata sui dispositivi più recenti e trascorre molto tempo al computer per provare tutto ciò che ama. Ci sono per esempio giocatori appassionati di componenti innovative di ultima generazione. Altri che cercano accessori per supportare le ore di gioco, tra un arcade e una scommessa con i giochi da casinò su piattaforme come Starvegas e molte altre. Infine ce ne sono altri ancora che cercano controller e altri strumenti per migliorare l’esperienza di gaming.

Idee regalo per appassionati di gaming da PC

Uno dei regali più apprezzati è sicuramente una gift card. Hai mai pensato di regalare una carta regalo digitale di piattaforme di gioco dove il tuo destinatario finale potrà acquistare i giochi che preferisce? Scegli uno dei tanti store di giochi per PC e punta su una gift card di 50€ per lasciare che la scelta finale non sia tua, ma del destinatario del regalo. Considera che in momenti di promozione con questa card potrà acquistare fino a 2-3 giochi in un colpo solo!

In alternativa puoi puntare su un Xbox Game Pass, utilizzabile anche per PC: ti permetterà di attivare un servizio in abbonamento, con il quale accedere a una vasta selezione di giochi. È prevista una spesa mensile per questo abbonamento che però permetterà di accedere a tanti giochi e una lunga lista di titoli a cui giocare. In questo caso è possibile magari puntare su una gift card di un paio di mesi per assicurarti che la prova sia appagante.

Accessori per PC da regalare

Una cosa che non può mai mancare nella casa di un appassionato di gaming? Un tappetino per mouse esteso che oltre ad ospitare il mouse può contenere contemporaneamente la tastiera. Molti modelli presentano anche un’illuminazione attorno al bordo che il giocatore può poi sincronizzare con altre componenti. Ci sono anche prodotti specifici che ospitano fino a due porte USB in modo da poter collegare mouse e tastiera senza dover fare i conti con cavi volanti. Ma non dimentichiamo che esistono anche dei giochi che funzionano meglio con l’uso di un controller. In questo caso puoi puntare su un modello pro e regalare così un complemento perfetto. Il controller, come quelli firmati da Instinct Pro, sono ideali per i veri appassionati e prevedono l’aggiunta di quattro pulsanti posteriori. Sono previsti anche controller standard che permettono di giocare usando solo pollici e indici. Oppure perché non orientarsi su un mouse nuovo? Ci sono tanti modelli, ma è sempre meglio selezionare mouse wireless, che è in grado di surclassare la concorrenza. Con questo tipo di regalo è impossibile sbaglare, poiché è versatile e utilizzato sia per sessioni di gaming, ma anche per chi vuole provare giochi da casinò e tentare la fortuna.

Altre idee economiche o a grande impatto

Oltre agli accessori compatibili ci sono molte altre idee da sfruttare per poter fare un regalo utile senza dover spendere troppo. Pensa per esempio alle pennette USB a forma di controller, oppure alle t-shirt personalizzate a tema. E perché non provare anche ad acquistare un cuscinetto per favorire la posizione del polso durante la sessione di gioco, in modo da massimizzare il comfort.

Se invece vuoi puntare ancora più in alto, e sei disposto a spendere qualcosa in più, ti consigliamo di spingerti verso la realtà virtuale. Ne hai mai sentito parlare? Un gamer conosce bene questa nicchia di mercato e potrà solo che esserti grato a vita se deciderai di regalargli una Playstation VR, magari dotata di telecamera e gioco già inclusi nel pacchetto regalo.

Conclusione

Riuscire a sorprendere un giocatore appassionato non è così difficile se consideri le numerose opzioni e soluzioni previste. Bisogna però conoscere bene il destinatario finale per sapere che tipo di dispositivi utilizza e per riuscire a riconoscere quali sono i suoi gusti. Prendi spunto dai nostri suggerimenti sulle idee regalo per giocatori appassionati di PC e sorprendi la persona che ami!