Massimo Boldi: chi è, età, carriera, film, chi è la fidanzata, Instagram, Top Dieci

Torna su Rai 1 il varietà-gioco Top Dieci condotto da Carlo Conti. Le prime due squadre che giocheranno questa sera, venerdì 23 aprile, sono composte da Christian De Sica, Nancy Brilli e Massimo Boldi da una parte, e da Loretta Goggi, Paola Minaccioni e Cesare Bocci dall’altra.

Massimo Boldi: chi è, età, carriera

Massimo Antonio Boldi (Luino, 23 luglio 1945) è un attore, comico, produttore cinematografico e conduttore televisivo italiano, conosciuto anche col soprannome di Cipollino, dal nome di Max Cipollino, uno dei suoi personaggi comici più noti.

Col tempo diventa anche collezionista di pellicole: a tutt’oggi una raccolta di 400 titoli in 35mm e oltre 700 in 16mm, tra cui alcuni film oggi introvabili, come l’incompiuto di Marilyn Monroe, da qualche anno conservati e gestiti dalla Fondazione Cineteca Italiana di Milano. La professione di batterista lo porta nel 1968 al Derby Club di Milano, prima come musicista e poi, scoprendo un’esilarante vis comica, come cabarettista.

Per più di vent’anni ha fatto coppia con l’attore romano Christian De Sica, con cui ha formato uno dei sodalizi di maggior successo del cinema italiano e nella sua carriera televisiva ha vinto negli anni 11 Telegatti. Ha anche fondato la Mari Film.

Massimo Boldi: la vita privata, gli amori

Ha tre figli avuti con Maria Teresa Selo con cui si sposò nei primi anni ’70. Purtroppo la donna è morta nel 2004 a seguito di una grave malattia e Boldi è rimasto vedovo. Negli anni successivi ha avuto altre relazioni amorose tra cui Loredana De Nardis più giovane di lui di 30 anni. Massimo Boldi è stato fidanzato con Irene Federica Fornaciari che ha 34 anni in meno di lui.

Irene Fornaciari: chi è l’ex fidanzata di Massimo Boldi

Irene ha 40 anni e gestisce un negozio di abbigliamento e gioielli nella sua città in Toscana. Irene è la sorella del sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, e sembrerebbe essere amante degli animali.

Massimo Boldi sui social, Instagram

E’ presente su Instagram con un profilo ufficiale seguitissimo. La sua instancabile voglia di intrattenere i fans e la necessità di adeguarsi ai nuovi e più innovativi metodi di comunicazione, l’hanno fatto approdare ad internet oltre al suo sito personale, ai maggiori social network quali Facebook, Twitter e Instagram dove conta complessivamente più di un milione di seguaci. Di recente ha scritto, insieme alla sua figlia più giovane, Marta, la sua prima biografia dal titolo :” Le mie tre vite” (ed.Piemme).