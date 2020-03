Massimo Ghini: chi è, età, carriera, curiosità e vita privata dell’attore

Torna puntuale l’appuntamento della domenica con Domenica In. Ospite in studio l’attore Massimo Ghini per presentare il suo nuovo film ‘La volta buona‘, che uscirà il 12 marzo.

Massimo Ghini: chi è, età, carriera

Massimo Ghini è nato a Roma il 12 ottobre del 1954 da padre parmense e da madre romana. Ha iniziato la sua carriera come animatore nei villaggi turistici e poi ha iniziato a recitare in teatro dove ha ottenuto i primi elogi. Ha lavorato anche come doppiatore e speaker radiofonico.

Nel 1979 Massimo Ghini ha ottenuto la sua prima parte al cinema nel film Speed Cross. Da lì un successo dopo l’altro. Si è dedicato alle produzioni televisive negli anni 2000 e al cinema, in tempi recenti, ha partecipato ai cinepanettoni di Neri Parenti.

Massimo Ghini: la vita privata, gli amori

Massimo Ghini nel 1986 ha avuto una storia d’amore con Sabrina Ferilli, finita poco dopo. Si è poi sposato con Nancy Brilli, l’attrice conosciuta sul set della miniserie Due fratelli. Il matrimonio è durato tre anni.

Massimo ha poi avuto una relazione con Federica Lorrai e dalla coppia sono nati i due gemelli, Camilla e Lorenzo, nel 1994.

Dal 2002 l’attore è sposato con Paola Romano. La coppia ha due figli: Leonardo e Margherita.

Massimo Ghini: curiosità