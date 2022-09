Pierangela di Uomini e Donne: chi è, età, che lavoro faceva, il ballo con Luciano

Anche oggi tutto pronto per la nuova puntata di Uomini e Donne, il consueto appuntamento delle 14 e 45 con il programma condotto da Maria De Filli su Canale 5. Nel palinsesto di oggi l’incontro tra Luciano e Pierangela.

Pierangela : la dama scesa per Luciano

Una bella signora è scesa in studio anche per il ballerino più famoso del salotto pomeridiano di Maria De Filippi, Luciano. La signora si chiama Pierangela, è bionda, simpatica, vivace ed ha una grande passione, anche lei, per il ballo.

Pierangela è tutt’altro che timida. La donna estroversa s’è subito lanciata in un abbraccio a Piero e gli ha fatto una serie di complimenti tra cui: “Quanto sei bello”.

Si è trattato di un simpatico incontro sia per i due diretti interessati sia per quanti erano presenti in studio che hanno avuto parole di elogio per Luciano e Pierangela