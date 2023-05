Affluenza elezioni Aprilia 2023: risultati in diretta, exit poll, chi sarà il nuovo Sindaco?

Elezioni Aprilia 2023, iniziato il conto alla rovescia per l’elezione del nuovo Sindaco della città. In questo appuntamento elettorale, il terzo consecutivo nello spazio di pochi mesi in città (considerando prima le politiche e poi le Regionali), saranno alla fine cinque gli aspiranti Sindaci: Luana Caporaso, Angelo Casciano, Lanfranco Principi, Andrea Ragusa e Carmen Porcelli. Quasi sicuramente non basterà il primo turno per arrivare all’elezione del nuovo Primo Cittadino e servirà pertanto attendere il ballottaggio. Ad ogni modo vediamo intanto l’affluenza in queste giornate di voto.

Amministrative Aprilia 2023, fino a quando si vota, orari

Ricordiamo che per queste Comunali 2023 sono stati individuati due giorni di voto, Domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio 2023. Seggi aperti dalle ore 7.00 alle ore 23.00 per quanto riguarda domenica e dalle 7.00 alle 15.00 per ciò che riguarda la giornata di lunedì. Dopodiché si procederà allo spoglio dei voti: ricordiamo che se nessun Candidato dovesse raggiungere la soglia del 50%+1 dei voti (ma non è il caso di Latina) si tornerà a votare per il ballottaggio a fine mese, precisamente domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023.

Affluenza Comunali Aprilia 2023, i dati

Il Comune pontino è uno dei 47 Comuni della Regione Lazio che andrà al voto per rinnovare il Consiglio Comunale tra poco più di un mese. Per continuare la linea politica dell’Amministrazione uscente, guidata dal Sindaco Antonio Terra, troviamo Luana Caporaso, già Assessore ai Lavori Pubblici. Per quanto riguarda il centrodestra la scelta è ricaduta invece su Lanfranco Principi. Ufficializzata anche la candidatura del Movimento 5 Stelle che dunque parteciperà a questa tornata elettorale. Dopo aver saltato gli ultimi due appuntamenti elettorali, i grillini provano a concorrere nel Comune Pontino: la scelta è ricaduta su Andrea Ragusa. E ancora. Nella rosa di candidati a Sindaco troviamo anche Angelo Casciano che sarà sostenuto dalle liste Fiamma Tricolore e Amici per l’Italia. Chiude il parterre dei candidati anche l’ex Consigliera Comunale con la lista CambiApriliaCarmen Porcelli.

Affluenza elezioni Aprilia domenica 14 maggio 2023, ore 12.00

Ad Aprilia per ora ha votato il 12.83% degli aventi diritto.

Affluenza elezioni Aprilia domenica 14 maggio 2023, ore 19.00

In aggiornamento

Affluenza elezioni Aprilia domenica 14 maggio 2023, ore 23.00

In aggiornamento

Affluenza definitiva elezioni Aprilia lunedì 15 maggio 2023, i dati

In aggiornamento

Elezioni Aprilia 2023, chi ha vinto? Exit poll, segui la diretta dello spoglio

Lo spoglio dei voti inizierà dopo la chiusura dei seggi prevista per le ore 15.00 di lunedì 15 maggio 2023. Il Corriere della Città seguirà in diretta lo scrutinio aggiornando i dati in tempo reale pubblicando il nome del vincitore non appena disponibile.

Risultati Comunali Aprilia 2023, liste e Candidati

Corsa affollata per il ruolo di Sindaco di Aprilia con ben cinque candidati a sfidarsi.

Diretta dalle ore 15.00 di lunedì 15 maggio 2023

Luana Caporaso Aprilia Civica: -%

Lista Luana Caporaso Sindaca

Uniti per Aprilia

Rete dei Cittadini

Aprilia Domani

L’altra faccia della politica

Forum per Aprilia

Aprilia Città Civica

Aprilia Tricolore

Lanfranco Principi: -%

Lega

Fratelli D’Italia

Forza Aprilia (Civica)

Principi Sindaco

Unione Civica

Aprilia Valore Comune

Alternativa Moderata Apriliana

Andrea Ragusa: -%

Movimento 5 Stelle

Angelo Casciano: -%

Fiamma Tricolore

Amici per l’Italia

Carmen Porcelli: -%