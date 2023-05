Affluenza elezioni Valmontone 2023: risultati in diretta, exit poll, chi sarà il nuovo Sindaco?

Elezioni Valmontone 2023, iniziato il conto alla rovescia per l’elezione del nuovo Sindaco della città. Nel comune saranno tre i candidati alla carica di Primo Cittadino e, qualora nessuno di loro dovesse raggiungere la vittoria al primo turno, tutto sarà rimandato ad uno “storico” turno di ballottaggio considerando che per la prima volta a Valmontone si voterà seguendo le direttive previste per gli Enti sopra i 15.000 abitanti. Ad ogni modo ai nastri di partenza troviamo Veronica Bernabei, Marco Gentili e Cristiana Carrozza: chi la spunterà? Intanto vediamo l’affluenza in queste giornate di voto.

Amministrative Valmontone 2023, fino a quando si vota, orari

Ricordiamo che per queste Amministrative 2023 sono stati individuati due giorni di voto, Domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio 2023. Seggi aperti dalle ore 7.00 alle ore 23.00 per quanto riguarda domenica e dalle 7.00 alle 15.00 per ciò che riguarda la giornata di lunedì. Dopodiché si procederà allo spoglio dei voti: se nessun Candidato dovesse raggiungere la soglia del 50%+1 dei voti si tornerà a votare per il ballottaggio a fine mese, precisamente domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023.

Affluenza Comunali Valmontone 2023, i dati

Il Comune della Provincia di Roma è uno dei 47 Enti locali della Regione Lazio che andrà al voto per rinnovare il Consiglio Comunale tra poco più di un mese. Quattro le liste a sostegno della candidata a Sindaco Veronica Bernabei, la cui candidatura è promossa anche dal Sindaco uscente. Gli altri candidati a Sindaco sono Marco Gentili e Cristiana Carrozza.

Affluenza elezioni Valmontone domenica 14 maggio 2023, ore 12.00

A Valmontone al momento ha votato il 15.24% degli aventi diritto.

Affluenza elezioni Valmontone domenica 14 maggio 2023, ore 19.00

In aggiornamento

Affluenza elezioni Valmontone domenica 14 maggio 2023, ore 23.00

In aggiornamento

Affluenza definitiva elezioni Valmontone lunedì 15 maggio 2023, i dati

In aggiornamento

Elezioni Valmontone 2023, chi ha vinto? Exit poll, segui la diretta dello spoglio

Lo spoglio dei voti inizierà dopo la chiusura dei seggi prevista per le ore 15.00 di lunedì 15 maggio 2023. Il Corriere della Città seguirà in diretta lo scrutinio aggiornando i dati in tempo reale pubblicando il nome del vincitore non appena disponibile.

Risultati Comunali Valmontone 2023, liste e Candidati

Corsa a tre per il ruolo di Sindaco di Valmontone. Per il Comune si tratta di una vera e propria novità considerando che sin qui si è votato sempre con il meccanismo relativo agli Enti con meno di 15.000 abitanti come visto in apertura; stavolta invece, come riporta il sito ufficiale del Comune di Valmontone, il sistema sarà quello delle “fasce superiori” avendo il territorio superato la fatidica soglia elettorale (I ed eventuale II turno come visto). Ricordiamo che le Elezioni Comunali 2023 si terranno in 47 comuni della regione Lazio, di cui 17 quelli situati nella Provincia di Roma.

Diretta dalle ore 15.00 di lunedì 15 maggio 2023

Veronica Bernabei: -%

Lista Civica “Noi”

Valmontone Futura

Uniti per Valmontone

Valmontone nel cuore

Marco Gentili: -%

Progetto popolare: -%

Lista Gentili Sindaco per un nuovo arcobaleno: -%

Scegli Valmontone: -%

Fratelli d’Italia: -%

Cristiana Carrozza: -%