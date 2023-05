Risultati elezioni Aprilia 2023, chi ha vinto? Testa a testa tra Luana Caporaso e Lanfranco Principi

Risultati elezioni Aprilia 2023, chi è il nuovo Sindaco della città? Il Corriere della Città segue in diretta le Amministrative che nel Lazio hanno portato al voto complessivamente 47 Comuni. Tra queste troviamo anche il Comune pontino del Sindaco uscente Terra: in questo caso la sfida è tra cinque candidati a Sindaco, Luana Caporaso, Angelo Casciano, Lanfranco Principi, Andrea Ragusa e Carmen Porcell. Alle ore 15.00 di lunedì 15 maggio 2023 si chiudono i seggi: da lì in poi inizierà lo spoglio dei voti e si arriverà all’elezione del nuovo Sindaco di Aprilia.

Il turno ordinario annuale di elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali) nei comuni delle regioni a statuto ordinario , si svolge domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci nel giorni di domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023. Ieri si è votato dalle 7.00 fino alle 23.00 e poi ancora oggi sempre dalle 7 fino alle ore 15.00. A breve inizieranno le operazioni di spoglio.

Ore 18.14 – Quando siamo arrivati a 22 sezioni su 52 lo scenario più probabile al momento è quello del ballottaggio tra Luana Caporaso e Lanfranco Principi con i due candidati separati da 2-3 punti percentuali.

Ore 17.18 – Guidano questo primo turno Luana Caporaso e Lanfranco Principi con una forbice tra il 40 e il 45%. Molto staccati gli altri candidati.

Ore 16.30 – Spoglio a rilento nei Comuni del Lazio: al momento in Provincia di Roma c’è solo l’elezione del Sindaco nel piccolo paesino di Roccagiovine. Alle ore 16.30 sono ancora a zero le sezioni pervenute dal Comune di Aprilia.

In questa sezione sono indicati i voti ricevuti dal candidato a Sindaco e le percentuali ottenute dalle liste a lui collegate. I dati verranno aggiornati man mano nei prossimi minuti con l’indicazione del numero delle sezioni scrutinate. Per continuare la linea politica dell’Amministrazione uscente, guidata dal Sindaco Antonio Terra, troviamo Luana Caporaso, già Assessore ai Lavori Pubblici. Per quanto riguarda il centrodestra la scelta è ricaduta invece su Lanfranco Principi. Ufficializzata anche la candidatura del Movimento 5 Stelle che dunque parteciperà a questa tornata elettorale. Dopo aver saltato gli ultimi due appuntamenti elettorali, i grillini provano a concorrere nel Comune Pontino: la scelta è ricaduta su Andrea Ragusa. E ancora. Nella rosa di candidati a Sindaco troviamo anche Angelo Casciano che sarà sostenuto dalle liste Fiamma Tricolore e Amici per l’Italia. Chiude il parterre dei candidati anche l’ex Consigliera Comunale con la lista CambiAprilia Carmen Porcelli.

(Sez. scrutinate 22 su 52)

Luana Caporaso Aprilia Civica: 43,20%

Lista Luana Caporaso Sindaca: -%

Uniti per Aprilia: -%

Rete dei Cittadini: -%

Aprilia Domani: -%

L’altra faccia della politica: -%

Forum per Aprilia: -%

Aprilia Città Civica: -%

Aprilia Tricolore: -%

Lanfranco Principi: 45,34%

Lega: -%

Fratelli D’Italia: -%

Forza Aprilia (Civica): -%

Principi Sindaco: -%

Unione Civica: -%

Aprilia Valore Comune: -%

Alternativa Moderata Apriliana:-%

Andrea Ragusa: 4,82%%

Movimento 5 Stelle: -%

Angelo Casciano: 3,81%

Fiamma Tricolore: -%

Amici per l’Italia: -%

Carmen Porcelli: 2,82%