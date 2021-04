Achille Lauro: chi è, età, Sanremo, chi è la fidanzata, canzoni, Instagram

Torna questa sera su Canale 5, per il secondo appuntamento, lo show comico di Pio e Amedeo, Felicissima Sera. Tra gli ospiti anche Achille Lauro.

Achille Lauro: chi è, età, vero nome, carriera

Achille Lauro, pseudonimo di Lauro De Marinis (Verona, 11 luglio 1990), è un cantautore, rapper e produttore discografico italiano. Achille Lauro all’età di 14 anni sceglie di andare a vivere con il fratello maggiore Federico, detto Fet, da cui eredita la passione per la musica, già produttore per la crew Quarto Blocco, allontanandosi dalla famiglia che si sarebbe trasferita in un’altra città. Sempre grazie al fratello, Lauro si addentra nel mondo del rap underground e in quello del punk rock.

Come dichiarato in alcune canzoni, e anche in alcune interviste, Lauro è riuscito a mantenere i rapporti con sua madre, attuale amministratrice dell’agenzia di Lauro, la No Face Agency, mentre ha chiuso i contatti con il padre.

Nel gennaio 2019 pubblica la sua autobiografia Sono io Amleto, edita da Rizzoli. Il 19 maggio 2020, sempre per Rizzoli, viene pubblicato il suo secondo libro 16 Marzo: L’Ultima notte. Insieme a Boss Doms, partecipa al reality di Amazon Prime Video Celebrity Hunted.

Achille Lauro: chi è la fidanzata

Secondo le ultime news la fidanzata di Achille Lauro si chiama Francesca e non fa parte del mondo della musica. Di lei, molto riservata, si sa poco o nulla. Pare abbia in comune con il cantante la passione per la musica.

La carriera

Fin qui Achille Lauro vanta all’attivo circa trenta singoli e cinque album in studio. Tra le canzoni più note, tra le altre, ricordiamo Rolls Royce, C’est la vie, Bam Bam Twist, Me ne frego, 1696 e maleducata. Ha realizzato tantissime collaborazioni e ha partecipato a diversi programmi tv.

Achille Lauro: Instagram

Su Instagrm è presente con il profilo ufficiale @achilleidol seguito da oltre 1 milione e trecentomila followers.