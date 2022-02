Aka7even al Festival di Sanremo 2022: chi è, età, canzoni, fidanzata, Instagram, testo, video e significato di ‘Perfetta così’

Nuova e imperdibile edizione del Festival di Sanremo, condotto per la terza volta consecutiva da Amadeus. Tra i big in gara anche Aka7even che salirà sul palco dell’Ariston esibendosi sulle note del brano ‘Perfetta così’. Ma conosciamolo meglio, scopriamo di più sul cantante e sul testo della canzone che ha deciso di presentare a Sanremo.

Aka7even al Festival di Sanremo 2022: chi è, età, carriera e canzoni

Aka 7even, all’anagrafe Luca Marzano, è nato a Vico Equense nel segno dello scorpione. Lui è l’ultimo di cinque figli, nato da due genitori sempre impegnati a lavoro: il papà fa il camionista e la mamma la donna delle pulizie. Il cantante della scuola di Amici 20 racconta dell’esperienza più difficile della sua vita: a soli 5 anni Luca, a seguito di un incidente, è finito in coma per diversi giorni. Quando si è svegliato ha deciso di dedicare la sua vita alla musica e così ha fatto: nel 2017 diventa un concorrente di XFactor, riuscendo ad arrivare fino ai Boot Camp. Il 23 ottobre 2020, è uscito il suo nuovo singolo in duetto con Biondo: “Coco”. Neppure un mese dopo è entrato ufficialmente nella scuola di Amici 20, dove è arrivato fino alla serata finale.

Aka7even: chi è la fidanzata, Instagram

Aka7even dopo poche settimane dall’ingresso nella scuola di Amici 20 ha perso la tesa per Martina Miliddi, parlando già di amore. La storia è venuta fuori una volta che Enula è entrata nella scuola e questo ha scaturito la gelosia di Martina. Dopo pochi mesi però i due si sono allontanati e la ballerina ora è felice al fianco di Raffaele Renda. Ora si sa poco sulla nuova fidanzata di Aka7even, che pare sia Alice De Bortoli: sarà davvero così? Molto seguito sui social, questo è l’account ufficiale: @aka_7even_

Aka7even testo e video della canzone ‘Perfetta così’ del Festival di Sanremo 2022

Si chiama “Perfetta così” la canzone con cui Aka7even salirà sul palco della 72° edizione del Festival di Sanremo. Di seguito il testo completo:

Non ti ho cercata mai

Inaspettata ma

Tu sei per me

Lo spazio che nel tempo

Non mi ha fatto sentire solo

Eri così fragile che

Avevi paura di me

Di te, di noi

Ma cosa vuoi dirmi con i tuoi silenzi?

Non vedi che sei bella bella bella così

Sei perfetta così così così così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

E sorridi

Perché quando lo fai tu mi uccidi

I tuoi occhi il tuo corpo i vestiti

Quelli miei che indossavi

Così con te avevi una parte di me

Mi hai insegnato a lottare anche quando la voglia di piangere mi soffocava

Sei la prima persona a cui sono mancato, che anche a me mancava

Su di me c’è il tuo profumo

Su di te c’è il mio respiro

Mi togli il fiato e poi ti dico

Sei bella così così così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

Ooh ooh ooh ooh (ooh ooh ooh ooh)

Mi piaci sì quando ti guardi

Non è facile specchiarsi e mettersi alla prova

Mi piaci sì quando mi parli

Perché ogni tua parola è perfetta così

Così così così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

Sei perfetta così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

Sei perfetta così

(Testo Tv Sorrisi e Canzoni)

Significato

Aka7even ha descritto così il suo brano: ‘Parla di me, ma tutti si possono riconoscere. Da ragazzino ero insicuro, non mi piacevo, oggi ho l’autostima. Messaggio ai giovani: accettatevi per come siete, capite il vostro essere’.