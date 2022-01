Alex Belli: chi è, età, carriera, ex moglie, figli, matrimonio, Instagram, chi è la moglie, Grande Fratello Vip, il bacio con Soleil

E’ tutto pronto per un’altra imperdibile e attesa puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 come sempre condotto da Alfonso Signorini. Questa volta al suo fianco, come opinionisti, non ci saranno Antonella Elia e Pupo, ma sulle poltrone rosse siederanno due donne: Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe, che conosce bene i meccanismi della casa più spiata d’Italia perché ha partecipato in passato come concorrente. Tra i partecipanti, ormai squalificato, anche Alex Belli!

Alex Belli: chi è, età, carriera, Grande Fratello Vip

Alex Belli, pseudonimo di Alessandro Gabelli, è nato a Parma il 22 dicembre del 1982. Ha iniziato a lavorare come modello sfilando per marchi come Armani e ha iniziato a girare diverse città del mondo, tra cui New York, Londra e Parigi. Nel 2007 ha aperto a Milano il suo studio da fotografo e videomaker e si è occupato principalmente di moda e pubblicità. Successivamente, alla carriera di modello ha affiancato quella di attore su consiglio di Fioretta Mari. Alex Belli è principalmente noto per aver interpretato il ruolo di Jacopo Castelli nella soap opera di Canale 5 CentoVetrine.

Alex Belli: chi è la fidanzata, vita privata

Alex Belli nel 2013 ha sposato la modella slovacca Katarina Raniakova, ma i due si sono separati ufficialmente nel 2017.Sempre nel 2017 ha iniziato una relazione con la modella Mila Suarez, storia d’amore che è terminata nel 2019. Subito dopo essersi lasciato, Alex si è fidanzato con la modella e attrice venezuelana Delia Duran, che ha poi sposato.

Alex Belli: Instagram

Molto seguito su Instagram, con l’account @alexbelli vanta 380 mila followers.