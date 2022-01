Alice Del Frate: chi è, età, Instagram e vita privata della nuova ballerina di Amici 21

La nuova classe di Amici, il talent show di Canale 5 più amato e seguito di sempre, si sta per formare. Alice Del Frate è una delle giovani ballerine che è riuscita a conquistare l’ambito banco. E’ stata notata ai casting ed è stata scelta da tutti e tre i maestri, Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Veronica Peparini: la giovane con chi deciderà di affrontare questo percorso? Intanto, conosciamola meglio!

Alice Del Frate di Amici 21: chi è, età

Alice Del Frate è una giovane ballerina, ha 20 anni ed è nata a Salice, in provincia di Pordenone, il 15 ottobre del 2001. Non solo danza. Frequenta l’Università di Udine, dove è iscritta ad Architettura, ma è anche una ginnasta. Sulla sua vita privata, però, non abbiamo notizie, ma sicuramente impareremo a conoscerla durante il suo percorso ad Amici.

Alice Del Frate di Amici: Instagram

La giovane ballerina ha un profilo Instagram e con l’account @alicedelfrate vanta oltre 14 mila followers.