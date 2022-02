Amici 21, anticipazioni daytime 3 febbraio 2022: nuovo concorrente, ecco chi è il ballerino

E se da una parte la puntata di domenica di Amici salterà (ancora una volta), dall’altra i casting del talent show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5 non finiscono. E Alessandra Celentano, nonostante si avvicini il serale, ha deciso di dare un banco a Michele, giovane e talentuoso ballerino. Lo abbiamo visto ieri, durante il daytime del 3 febbraio, ma oggi probabilmente il ragazzo entrerà in casetta e conoscerà tutti gli altri allievi.

Amici 21. Chi è Michele, il ballerino scelto da Alessandra Celentano

Michele Esposito è un giovane ragazzo, ha 22 anni, ed è originario di Teverola, in provincia di Caserta. Dopo l’esibizione, che ha colpito i maestri di ballo, Michele si è raccontato: ‘Sono molto semplice, sono qui per farmi conoscere e per aiutare la mia famiglia, per colpa del Covid abbiamo avuto gruppo difficoltà. Sono timido, riflessivo. Da Amici mi aspetto di imparare nuovi stili per essere versatile’. Di lui sappiamo che ha studiato in Svizzera, poi si è trasferito in Olanda (ad Amsterdam), prima di tornare in Italia. Riuscirà ad arrivare al serale?

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @michele.espositoofficial vanta oltre 5.000 followers.