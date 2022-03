Anna Safroncik: chi è, età, carriera, genitori, film, altezza, chi è il marito, Instagram, oggi, vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Tra gli ospiti di Silvia Toffanin anche Anna Safroncik, l’attrice ucraina che parlerà della guerra nel suo paese e del papà che in questi giorni è riuscito con difficoltà a scappare per arrivare in Italia.

Chi è Anna Safroncik, film e serie tv

Anna Safroncik è nata a Kiev il 4 gennaio del 1981 ed è un’attrice ucraina, naturalizzata italiana. E’ foglia della ballerina e insegnante di danza Lilija Capkis e del tenore Jevhenij Safroncik, Anna ha debuttato nella recitazione a soli 4 anni. Poi a 7 è stata iscritta all’Accademia nazionale di Kiev e a 12 anni si è trasferita in Italia con la mamma, ad Arezzo. Nel 1998 è stata eletta Miss Toscana, ma è nel 2000 che ha debuttato al cinema in ‘Cera un cinese in coma’, diretta da Carlo Verdone. Da lì un successo dopo l’altro anche sul piccolo schermo: ha preso parte a diverse miniserie tv ed è diventata nota al pubblico nel 2004 quando è entrata a far parte del cast della soap opera di Canale 5 ‘CentoVetrine’.

Chi è il marito, figli

L’attrice ha avuto una lunga relazione con l’imprenditore Paolo Barletta, ma la storia è naufragata nel 2015. Attualmente sembrerebbe essere single.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @annasafroncik vanta 592 mila followers.