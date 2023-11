Anticipazioni Un professore 2 seconda puntata: trama episodi giovedì 23 novembre 2023

Secondo appuntamento in prima serata su Rai 1 con la fiction con Alessandro Gassmann “Un Professore”, iniziato il secondo – imperdibile – capitolo della serie. L’appuntamento è per ogni giovedì dalle 21.30. Ecco dunque tutte le anticipazioni.

Alessandro Gassmann torna a vestire i panni di Dante, il docente di filosofia che tutti avremmo voluto avere. Dante e suo figlio Simone convivono nella loro villa con Anita e Manuel. Ma cosa ci aspetta in questa seconda stagione? Dopo la puntata d’esordio di ieri sera, vediamo le anticipazioni della seconda puntata, in onda giovedì prossimo 23 novembre 2023 sempre in prima serata su Rai 1.

Cosa è successo nella prima puntata

Facciamo però prima un piccolo passo indietro e scopriamo quanto accaduto nei primi due episodi di questa seconda stagione. In “Eraclito: tutto scorre” abbiamo visto il primo giorno di scuola, e nell’Istituto si respira il clima del rientro. Anita e Dante si svegliano insieme felici e nessuno sa ancora della loro relazione. Mimmo contatta Dante dal carcere per comunicargli che gli hanno concesso la semilibertà e che lavorerà come aiuto bibliotecario a scuola. In 4^ B, Dante accoglie i nuovi arrivati: Nina, una ragazza polacca che cattura l’attenzione di Manuel, e Rayan, un calciatore di origini africane. Quando Anita e Manuel vengono sfrattati dal padrone di casa, i Balestra si offrono di ospitarli nella loro villa.

A seguire c’è stato l’episodio numero due intitolato “Bergson: il tempo”. Arrivato a scuola dal carcere, Mimmo incontra Simone per la prima volta. Anche Manuel e Nina sviluppano una certa sintonia. Nel frattempo, Nicola dà appuntamento ad Anita. La donna conosce Viola, figlia di Nicola in sedia a rotelle, che si rifiuta di andare a scuola. Anita gli dà un consiglio per risolvere questa difficile situazione, segnalandogli Dante, un vero talento nel recuperare studenti in fuga. Mimmo difende Simone dall’aggressione violenta di Ernesto, un ragazzo di quinta che finisce in coma. Su richiesta della preside, Dante si reca all’albergo di Nicola per parlare con Viola, che però lo respinge. Nel frattempo, Dante accusa un brutto mal di testa e riceve il referto di alcune analisi con dei valori fuori norma. Inaspettatamente, Floriana torna da Glasgow. Vi ricordiamo che tutte le repliche sono disponibili sul portale Rai Play.

Anticipazioni seconda puntata Un professore 2: cosa vedremo nei prossimi episodi

Concentriamoci ora su cosa accadrà tra sette giorni, esattamente nella puntata di giovedì 23 novembre 2023. Ebbene, secondo le anticipazioni di Un Professore 2, in tv vedremo innanzitutto l’episodio – il numero 3 – intitolato “HEIDEGGER: L’ESISTENZA AUTENTICA”. Floriana, Anita e Dante si ritrovano a vivere sotto lo stesso tetto e affrontare i disagi e gli imbarazzi di questa nuova situazione. Ispirata dalle parole di Dante, Viola accetta di iscriversi al liceo Leonardo Da Vinci. Simone viene convocato in presidenza e interrogato circa il ferimento di Ernesto: i suoi amici hanno testimoniato che poco prima i due avevano avuto uno scontro in palestra. In ospedale, dove era andato a trovare Ernesto, Dante incontra un’amica dottoressa con cui condivide i risultati delle analisi e che gli consiglia di fare una TAC.

A seguire andrà in onda il quarto episodio intitolato “DAVIDE HUME: LA BELLEZZA”. Simone, che è stato sospeso per dieci giorni, confessa a Dante la verità sull’aggressione a Ernesto e il coinvolgimento di Mimmo. Tra Viola e Rayan inizia a sbocciare qualcosa di più di una semplice amicizia, ma a una festa la ragazza si ingelosisce e il giorno successivo decide di non tornare a scuola. Luna riceve dei messaggi anonimi espliciti da un ammiratore segreto. L’attrazione tra Manuel e Nina si fa sempre più forte e la ragazza gli fa un’importante confessione: ha una figlia che le è stata portata via dai servizi sociali e affidata a un’altra famiglia. La salute di Dante peggiora, costringendolo a ulteriori accertamenti. Il compagno di cella di Mimmo, Molosso, gli ordina di sbrigare una faccenda per lui fuori dal carcere. Nicola va a trovare Dante per chiedergli di convincere Viola a ritornare tra i banchi e fuori dalla scuola conosce casualmente Manuel. Un sospetto si fa strada in lui, così decide di affrontare Anita.