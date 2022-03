Aristide Malnati: Instagram, fidanzata, la pupa e il secchione, programmi

Ci sarà anche Aristide Malnati nel cast del noto programma La Pupa e il Secchione al via sotto la conduzione di Barbara D’Urso. Tante le novità di questa nuova edizione che vedrà nella giuria, tra gli altri, anche Federico Fashion style e Antonella Elia!

Chi è Aristide Malnati

L’egittologo ha partecipato al Grande Fratello Vip arrivando tra i finalisti. Insegnante di Papirologia Biblica all’Università Cattolica di Milano, Aristide Malnati ha frequentato il liceo classico a Milano e, tra i banchi di scuola, ha avuto modo di conoscere Alfonso Signorini, il conduttore del GF Vip.

I programmi, la carriera, la Pupa e il Secchione

Nella sua carriera ha avuto modo di partecipare a ben 15 scavi in Egitto e, proprio durante queste ricerche, ha trovato centinaia di papiri scritti in greco antico. Aristide Malnati, inoltre, ha collaborato come giornalista pubblicista per diversi quotidiani nazionali e ha partecipato a diversi programmi televisivi, anche all’Isola dei Famosi in veste di naufrago. Quest’anno figura nel cast come “secchione” nel programma La Pupa e il Secchione al via stasera, martedì 15 marzo 2022.

Fidanzata

Sul fronte sentimentale non ci sono molte notizie. Come ha sempre raccontato l’egittologo non ha mai avuto una vita sentimentale piena, anzi l’ha sempre definita piatta. Che questa nuova partecipazione televisiva possa aprirgli nuove strade anche in amore?