Asia Argento: chi è, anni, carriera, chi è il fidanzato, vita privata, figli, Instagram, Fabrizio Corona

Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata dell’Isola dei Famosi. Questa sera, lunedì 26 aprile, a rischio eliminazione ci sono due naufraghe che sono state spesso al centro di polemiche: Fariba e Vera. A fare il tifo per loro in studio arriveranno Asia Argento e Giulia Salemi.

Aria Maria Vittoria Rossa Argento, meglio conosciuta come Asia Argento è nata a Roma il 20 settembre 1975, sotto il segno della Vergine. È figlia del grande regista Dario Argento e dell’attrice fiorentina Daria Nicolodi. Asia Argento è alta 1,68 cm e pesa circa 55 kg.

La sua carriera da attrice è iniziata a soli nove anni nel film “Il ritorno di Guerriero”, diretto da Sergio Citti, proseguendo poi in due due film diretti dal padre Dario, “Dèmoni 2…L’incubo ritorna” e “La chiesa”.

Ma le sue doti di attrice vengono riconosciute nel 1994, quando interpreta Arianna, la ragazza paraplegica, in Perdiamoci di Vista, vincendo per quella parte il David di Donatello e il Ciak d’oro.

Asia Argento: Instagram, vita privata, gli amori

Ma ormai Asia Argento fa parlare di sé non tanto come attrice, quanto per la sua vita privata, di certo non molto tranquilla. Non sempre è un personaggio ben visto dal mondo dello spettacolo: i suoi look trasgressivi, il suo modo di fare da “bad girl”, come è stata spesso definita, e non ultime le sue dichiarazione schiette e spontanee, spesso le attirano contro critiche e commenti.

Dal 2000 al 2007 Asia Argento è stata legata al cantante dei Bluvertigo, Morgan, con il quale ha avuto la figlia Anna Lou, nata nel 2001.

Il 27 agosto 2008 Asia Argento ha sposato il regista Michele Civetta, da cui ha avuto il secondo figlio (Nicola Giovanni), e da cui nel 2013 si è separata.

Nel 2017 l’attrice ha una storia con lo chef Anthony Bourdain, di 20 anni più grande. L’anno dopo l’uomo si toglie la vita. Asia si dice devastata per la perdita di quello che considerava un grande amore, la sua roccia.

Nel 2018 ha una breve ma molto passionale relazione con Fabrizio Corona, iniziata appena pochi minuti dopo il loro primo incontro.

E’ stata una delle paladine del meetoo, il movimento femminista che ha lottato contro gli abusi sulle donne e in particolare che hanno fatto uscire a galla le vicende legate a Weinstin.

A distanza di qualche mese dalla nascita del movimento, di cui Asia Argento è stata una delle promotrici e che ha coinvolto tantissime stare del mondo del cinema, è lei stessa accusata di violenze.

Asia Argento: Instagram, dove seguirla

Per seguire Asia Argento sui social è sufficiente collegarsi al suo profilo Instagram ufficiale @asiaargento