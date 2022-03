Bruno, chi è il nuovo corteggiatore di Pinuccia e Lucia a Uomini e Donne: età, che lavoro faceva, vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Al centro dello studio, per lo spazio dedicato al trono Over, Bruno, un arzillo cavaliere che ha deciso di partecipare (per la seconda volta) alla trasmissione per conoscere Pinuccia e Lucia. Decideranno di conoscerlo?

Chi è Bruno di Uomini e Donne

Bruno ha quasi 86 anni, vive in provincia di Roma, a Moricone. Ora è un pensionato, si gode la vita, ma prima ha lavorato come Vigile del Fuoco. E’ stato insignito Cavaliere dal presidente Sandro Pertini. Ha perso la moglie giovanissima, quando aveva 50 anni, poi ha dovuto fare i conti, nel 2016, con un terribile lutto: in quel periodo, infatti, è morta la figlia a soli 48 anni. Da quel momento Bruno ha deciso di lasciare la casa di sempre, si è trasferito in un altro condominio a poca distanza dal laboratorio di salumi del figlio. Vive da solo, ma ha una signora delle pulizie che lo aiuta in tutte le faccende di casa.

La seconda esperienza nel programma

Bruno ha già partecipato a Uomini e Donne, ben 8 anni fa. Ha raccontato di aver conosciuto Gemma Galgani (e questo ha scatenato l’ironia di Tina Cipollari) e ha spiegato che nella trasmissione, sotto i riflettori, ha iniziato a frequentare una signora, Francesca. I due sono usciti dal programma mano nella mano, tutto procedeva a gonfie vele fino a quando Bruno non ha dovuto fare i conti con un lutto terribile: nel 2016 ha perso la figlia a soli 49 anni. E questo lo ha allontanato da Francesca, che ora starebbe conoscendo un altro uomo. I due, in ogni caso, sono rimasti in ottimi rapporti: si sentono spesso al telefono, si supportano a vicenda. Ma non c’è più quell’amore che li aveva spinti a vedersi fuori dalle telecamere.