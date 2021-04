Cristiano Malgioglio: chi è, età, carriera, altezza, Instagram, chi è il fidanzato, figli, canzoni

Torna, anche a Pasqua, l’appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi di Mara Venier anche Cristiano Malgioglio, pronto a raccontarsi tra vita privata e carriera, per poi esibirsi sulle note di alcuni suoi successi.

Cristiano Malgioglio: chi è, età, carriera, altezza

Cristiano Malgioglio è nato il 23 aprile del 1945 a Ramacca, in Sicilia: lascia la sua terra natale subito dopo il diploma per andare a vivere dalla sorella a Genova. Prima di diventare cantautore, ha lavorato come impiegato alle poste: qui ha avuto modo di conoscere alcuni personaggi dell’ambiente della musica e dello spettacolo, tra cui Gino Paoli e Fabrizio De Andrè. Sarà proprio De Andrè a metterlo in contatto con la prima casa discografica. Ha esordito come autore nel 1972, scrivendo Amo per Donatella Morelli. Cristiano, oltre ad essere un interprete, ha scritto per artisti di fama, tra cui: Giuni Russo, Mina, Orietta Berti, Raffaella Carrà, Adriano Celentano, Dori Ghezzi, Loretta Goggi, Amanda Lear, Milva, Rita Pavone, Patty Pravo, Iva Zanicchi, Ornella Vanoni, Franco Califano e molti altri.

Cristiano Malgioglio: la vita privata, compagno

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip del 2017, Cristiano ha raccontato di essere legato da oltre 10 anni ad una persona conosciuta durante una vacanza con degli amici. Non sappiamo chi sia, ma il cantante ha raccontato che il suo compagno ha 37 anni meno di lui e che parla solamente l’inglese.

Cristiano Malgioglio: Instagram

Cristiano Malgioglio ha un profilo Instagram. Con il suo account @cristianomalgioglioreal vanta oltre 1 milione di followers.

Cristiano Malgioglio: curiosità, tutto quello che non sai