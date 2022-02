Drusilla Foer, chi è la conduttrice di Sanremo 2022: età, carriera, film, prima, Instagram, marito e figli, Gianluca Gori

Nuova e imperdibile edizione del Festival di Sanremo, condotto per la terza volta consecutiva da Amadeus. Ma lui non sarà solo e ogni sera sarà affiancato da un’attrice. Per la prima serata è salita sul palco dell’Ariston Ornella Muti, mentre nella seconda Amadeus è stato al fianco di Lorena Cesarini. Questa sera, per la terza e imperdibile puntata, ci sarà Drusilla Foer. Ma conosciamola meglio!

Drusilla Foer, chi è la conduttrice di Sanremo 2022: età, film Gianluca Gori

Drusilla è un’attrice, cantante, autrice, pittrice, sceneggiatrice, e chi più ne ha ne metta. Una vera e propria anticonformista all’anagrafe Gianluca Gori, che nasce come fotografo toscano. Poi, il personaggio di Drusilla, diventato molto famoso e amato soprattutto sul web. Originaria della Toscana, precisamente di Firenze, Drusilla è nata in una famiglia benestante: ha vissuto per diversi anni a New York, dove ha lavorato in un negozio dell’usato. Poi, come fotografa, prima di dare vita al personaggio amato sul web. Da internet al mondo del cinema e della tv: Drusilla, infatti, ha recitato nel film Magnifica Presenza del regista Ozpetek ed è stata giudica a Strafactor, speciale di X Factor. Ma non solo. Ha preso parte più volte al Maurizio Costanzo Show ed è stata una presa fissa nel salotto di Chiambretti, La Repubblica delle Donne.

Drusilla Foer: chi è il marito, figli e vita privata

Drusilla, come ha raccontato in un’intervista a Libero Quotidiano nel 2017, è stata sposata con un uomo, un ‘texano orrendo che poi ho tradito’. Poi, è convolata a nozze con il belga Hervé Foer, discendente della famiglia Dufur, che è morto.

