Emma Marrone al Festival di Sanremo 2022: chi è, età, carriera, fidanzato, Instagram, testo, video e significato di Ogni volta è così

Nuova e imperdibile edizione del Festival di Sanremo, condotto per la terza volta consecutiva da Amadeus. Tra i big in gara anche Emma Marrone che salirà sul palco dell’Ariston esibendosi sulle note del brano ‘Ogni volta è così’. Ma conosciamola meglio, scopriamo di più sulla cantante e sul testo della canzone che ha deciso di presentare a Sanremo.

Emma al Festival di Sanremo 2022: chi è, età, carriera e canzoni

Emma Marrone, conosciuta semplicemente come Emma, è nata a Firenze il 25 maggio del 1984, sotto il segno dei Gemelli. Ha vissuto la sua prima infanzia a Sesto Fiorentino, per poi trasferirsi con la famiglia ad Aradeo, in provincia di Lecce. La passione per la musica le è stata trasmessa da suo padre che, all’età di 9 anni, l’ha inserita nel suo gruppo musicale Karadreon. La cantante ha esordito nel mondo musicale professionistico nel 2003, quando ha partecipato e vinto, insieme a Laura Pisu e Colomba Pane, il talent show Superstar Tour. Il gruppo, nel 2005 – prima di sciogliersi definitivamente- ha inciso la sigla del cartone animato W.I.T.C.H. Emma si è poi presentata ai provini per la nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, nel 2009. È entrata a far parte ad Amici perché voluta fortemente dall’insegnante Charlie Rapino e ha vinto il programma. Nel 2010 ha pubblicato il suo primo EP da solista, Oltre – e nello stesso anno ha partecipato al Wind Music Awards. Nel 2011 ha partecipato al Festival di Sanremo insieme al gruppo Modà, con il brano Arriverà, classificandosi al secondo posto. Sempre nel 2011, Emma ha fatto da apri concerto a Taylor Swift nell’unica tappa italiana del suo tour, e a tre tappe di Gianna Nannini. Nello stesso anno ha aperto la finale della Coppa Italia 2010-2011 allo Stadio Olimpico di Roma. Nel 2012 ha partecipato nuovamente al Festival di Sanremo con il brano Non è l’inferno, scritto per lei, per quanto riguarda il testo, da Kekko Silvestre: vince sul palco dell’Ariston e il brano entra direttamente alla prima posizione della Top Singoli. Nel 2015 è salita nuovamente sul palco dell’Ariston, ma questa volta nei panni di valletta insieme alla collega Arisa e al conduttore Carlo Conti. Ora ci ritorna, ma come cantante.

Emma Marrone: chi è il fidanzato, ultime news sulla vita privata

Emma Marrone è stata fidanzata con il ballerino Stefano De Martino, conosciuto ad Amici. In seguito però, il professionista del programma di Canale 5, ha avuto un breve flirt – poi perdonato da Emma – con Giulia Pauselli. Nel 2017 la loro storia naufraga: De Martino l’ha tradita con Belen Rodriguez. Emma ha ritrovato poi l’amore con l’attore Marco Bocci: ma anche in questo caso, la relazione ha avuto vita breve. Al momento quindi, sembra che Emma non abbia nessun fidanzato e che non sia legata a nessuno sentimentalmente. Ha però spesso rivelato di volere in un futuro dei figli.

Emma: Instagram

Emma, testo e video della canzone ‘Ogni volta è così’ del Festival di Sanremo 2022

Si chiama “Ogni volta è così” la canzone con cui Emma salirà sul palco della 72° edizione del Festival di Sanremo. Di seguito il testo completo:

Lo vedi come sei

Arrenditi stanotte

Che non ci metteremo a tremare

Come foglie

Siamo stati mai liberi?

A volte

Sei tu che mi hai insegnato a giocare

A chi è più forte

E ogni volta è così

Ogni volta è normale

Non c’è niente da dire

Niente da fare

Ogni volta è così

Siamo sante o puttane

E non vuoi restare qui

E neanche scappare

Mamma mi diceva sempre “siamo come angeli”

E ti ripetevo sempre “per favore abbracciami”

Io per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me

E mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre

“Come sei bella nessuna mai, nessuna più di te”

Come dimenticare

Io non ti ho chiesto niente mai

Una rosa da ricamare

Sopra ai ricordi e che ne sai

Che sono stanca di sentirmi

Sospesa e fragile

Ma con te

Ogni volta è così

Ogni volta è normale

Non c’è niente da dire

Niente da fare

Ogni volta è così

Siamo sante o puttane

E non vuoi restare qui

E neanche scappare

Mamma mi diceva sempre “siamo come angeli”

E ti ripetevo sempre “per favore abbracciami”

Che per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me

E mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre

“Come sei bella nessuna mai, nessuna più di te”

Non so perché ogni volta è così

Ogni cosa è al suo posto

Non mi piovere addosso

Persi per strada a un incrocio per un momento

Metti che il cielo poi fosse il pavimento

Per me ogni volta è così facile

Te lo ricordi che

Che per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me

E mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre

“Come sei bella nessuna mai, nessuna mai nessuna più di te”

Significato

E’ una canzone d’amore, quello sicuramente, ma racconta anche la condizione in cui molte donne si trovano.