Francesca Michielin a Sanremo 2022 con Emma: chi è, età, carriera, canzoni, chi è il fidanzato, Instagram

Nuova e imperdibile edizione del Festival di Sanremo, condotto per la terza volta consecutiva da Amadeus. Questa sera, venerdì 4 febbraio, ci sarà la serata dedicata alle cover e sul palco dell’Ariston insieme ad Emma, che gareggia, salirà Francesca Michielin. Insieme si esibiranno sulle note di Baby One More Time di Britney Spears.

Francesca Michielin: chi è, età, carriera

Francesca Michielin è nata a Bassano del Grappa il 25 febbraio del 1995, sotto il segno dei Pesci, ed è una nota cantautrice e polistrumentista. Ha iniziato a studiare pianoforte a 9 anni, a 12 invece il basso e ha cominciato a cantare in alcuni cori. Ha raggiunto la notorietà nel 2011 quando ha partecipato e ha vinto la quinta edizione del talent X Factor. Seppur giovanissima, nella sua brillante carriera ha vinto un Premio Videoclip italiano, tre Wind Music Awards e un Premio Lunezia. Ma c’è di più. Francesca Michielin si è classificata seconda al Festival di Sanremo 2016 e nel 2021.

Francesca Michielin: chi è il fidanzato, vita privata

Francesca Michielin dal 2020 ha una storia d’amore con il chitarrista brasiliano della band Selton, Ramiro Levy.

Francesca Michielin: Instagram

Francesca Michielin è molto seguita su Instagram. Con il suo account @francesca_michielin vanta 882 mila followers.