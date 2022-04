Francesco Gabbani: chi è, età, carriera, canzoni, chi è la fidanzata, Instagram, moglie

Torna, a distanza di una settimana esatta, puntuale l’appuntamento della domenica con Domenica In, il programma condotto da Mara Venier giunto alla sua tredicesima edizione. Tra gli ospiti della prima e imperdibile puntata in onda oggi, domenica 19 settembre, anche il cantante Francesco Gabbani!

Francesco Gabbani: scopriamo chi è

Francesco Gabbani è nato a Carrara il 9 settembre del 1982 in una famiglia proprietaria di un negozio di strumenti musicali. A 4 anni, Francesco ha iniziato a suonare la batteria e a 9 la chitarra. Ha lavorato come fonico e tecnico di palco. Ha iniziato il suo percorso artistico come musicista suonando blues, funk e jazz e prima di completare gli studi al Liceo Classico, a 18 anni ha firmato il suo primo contratto discografico e ha registrato con il progetto Trikobalto un album prodotto da Alex Neri e Marco Baroni dei Planet Funk.

Il successo e la carriera solista dal 2014

E’ però nel 2014 che ha iniziato la sua carriera da solista, intraprendendo definitivamente la sua strada e il suo stile così come oggi lo conosciamo in piena maturazione. Nel corso della sua carriera Francesco Gabbani, polistrumentista, ha vinto per due volte il Festival di Sanremo (nel 2016 nelle Nuove Proposte e nel 2017 nei Big). Ha partecipato anche al Festival di Sanremo 2020 con il brano Viceversa e si è classificato secondo.

Vita privata e amori (passati e presenti)

Francesco Gabbani è stato legato sentimentalmente alla tatuatrice Dalila Lardella. I due hanno avuto una storia d’amore durata 6 anni: entrambi di Carrara. Hanno anche convissuto per un po’ di tempo, Gabbani ne ha sempre parlato con parole splendide ed affiatate, un rapporto che è stato piuttosto litigarello, ma andato a gonfie vele finché è durato. Tuttavia, come dichiarato qualche tempo fa, Gabbani avrebbe ora una nuova sconosciuta fiamma, di cui, appunto, non si sa nulla al momento.

Due curiosità di cui non eri a conoscenza

Ha scritto il testo di una canzone per Francesco Renga (L’amore sa) e uno per Adriano Celentano (Il bambino col fucile).

(Il bambino col fucile). Non ha tatuaggi, non gli sono molto simpatici

Dove seguirlo sui social e Instagram

Francesco Gabbani è molto seguito su Instagram. Con il suo account ufficiale @francescogabbani vanta 646 mila followers.