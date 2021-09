Gianfranco Vissani: chi è, età, carriera, ristorante, moglie, figli, piatti, Instagram, Scherzi a parte

Prenderà il via questa sera, domenica 12 settembre, il programma di Canale 5 Scherzi a Parte, questa volta condotto dal mattatore Enrico Papi. Tra le vittime degli scherzi anche Gianfranco Vissani, ma conosciamolo meglio!

Gianfranco Vissani: chi è, età, carriera, Scherzi a Parte

Gianfranco Vissani è nato a Civitella del Lago il 22 novembre del 1951: è un cuoco, gastronomo, scrittore, ristoratore, critico gastronomico e personaggio televisivo. Vissani ha conseguito la qualifica di aiuto cuoco presso l’Istituto professionale alberghiero di Spoleto nel 1967, e ha iniziato poi a lavorare in diversi alberghi e ristoranti di varie città turistiche italiane. Nel 1973 ha rilevato il ristorante paterno, sulle rive del lago di Corbara, e nel frattempo ha iniziato a collaborare con testate giornalistiche, curando anche rubriche per la radio e la televisione. Nel 2011 si è trasferito a Gravina in Puglia ed è qui che gestisce un ristorante “Antica masseria dell’alta Murgia“.

Gianfranco Vissani: la vita privata, i figli, ex moglie

Della vita privata di Gianfranco Vissani si sa veramente poco. Sappiamo che è stato sposato con Eleonora e che i due hanno avuto dei figli, tra cui Luca che aiuta nella gestione del ristorante di famiglia. Nel 2019, lo chef è stato paparazzato in compagnia di Elisa Isoardi, ma forse i due sono solo grandi amici.

Gianfranco Vissani: curiosità e Instagram

Vissani ha partecipato a MasterChef.

Stima Carlo Cracco, Massimo Bottura e Filippo La Mantia.

Su Facebook è particolarmente attivo.