Gio Montana, chi è il nuovo allievo di Amici 21: età, canzoni, inediti, fidanzata, Instagram, disco d’oro

Il Serale di Amici, il talent show di successo di Canale 5, si avvicina, ma i professori non smettono di cercare nuovi allievi e di fare casting. E proprio pochissime settimana fa Anna Pettinelli ha deciso di dare un’opportunità a Gio Montana, che è a tutti gli effetti un allievo della scuola più famosa d’Italia. Ma conosciamolo meglio!

Gio Montana, chi è il nuovo allievo di Amici 21: età, di dov’è, canzoni

Gio Montana, all’anagrafe Giovanni Niro, è nato a Milano, classe 1998. Non abbiamo molte informazioni: sappiamo che il padre è muratore, la madre è casalinga e ha una sorella. Nella vita, prima di arrivare ad Amici, lavorava come cameriere in un bar, ma la sua più grande passione resta la musica e i suoi inediti sembrano funzionare molto bene.

Gio Montana: fidanzata, vita privata dell’allievo di Amici

Gio Montana sembrerebbe essere single, ma non abbiamo tante informazioni, sicuramente impareremo a conoscerlo durante il suo percorso ad Amici.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @giomontana98 vanta oltre 28 mila followers.