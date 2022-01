Giorgio Marchesi: chi è, età, carriera, film, foto, altezza, chi è la moglie, figli, Instagram, La Sposa

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche l’attore Giorgio Marchesi, ma conosciamolo meglio!

Giorgio Marchesi: chi è, età, carriera, La Sposa

Giorgio Marchesi è nato a Bergamo il 23 febbraio del 1974 ed è un noto attore. Ma non solo. Ha iniziato come musicista: ha fondato un gruppo rock, poi si è cimentato in teatro, cinema e televisione. A Bergamo, sua città natale, ha fondato il Teatro Sghembo e tra i suoi lavori sul piccolo e grande schermo ricordiamo: Un posto tranquillo, i film Mission Impossible III, Los Borgia, le serie La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa, Il Bene e il male. Nel 2011 è entrato a far parte del cast di Un medico in famiglia, poi ha collezionato un successo dopo l’altro anche al cinema. Ora lo rivedremo, a partire da domenica, su Rai 1 con la fiction ‘La Sposa’.

Giorgio Marchesi: chi è la moglie, figli

Giorgio Marchesi è felice al fianco di Simonetta Solder. Dal loro amore sono nati i figli Giacomo e Pietro Leone.

Giorgio Marchesi: Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @giorgiomarchesiofficial vanta 116 mila followers.