Julia Elle di Disperatamente Mamma, l’ex Paolo Paone risponde alle accuse sui social: cosa ha detto

In una delle prime vere interviste rilasciate dall’influencer Julia Elle a seguito della bufera social che la vide protagonista lo scorso novembre, la donna ha dato la propria versione dei fatti, non mancando di rivolgere alcune accuse verso l’ex compagno Paolo Paone. Quest’ultimo è stato accusato di aver posto un essere un comportamento (presunto) violento e dopo quanto dichiarato dalla donna, l’uomo non è rimasto in silenzio. Il suo sfogo si è manifestato sui social, ecco cosa ha detto.

Julia Elle di Disperatamente mamma e la sua verità sull’ex Paolo: ‘Mi diceva: se mi lasci devi ridarmi i soldi’

Le dichiarazioni di Julia Elle di Disperatamente Mamma

Dopo l’intervista che Julia Elle ha rilasciato al Corriere della Sera, la vicenda che la vede protagonista insieme all’ex compagno Paolo Paone si fa sempre più delicata. Nel corso dell’intervista l’influncer ha raccontato al Corriere della Sera di come si sia trovata costretta in quella situazione, ‘sennò Paolo mi rovinava’. Ripercorrendo poi le tappe del proprio tormentato passato con Paolo Paone, dalle presunte violenze subite per anni arrivando alle minacce che l’uomo le avrebbe rivolto anche dopo la fine della loro storia. Nessun accenno invece alla bufera mediatica scatenatisi a seguito della rivelazione di Paone lo scorso novembre. In questa circostanza l’uomo – diversamente da quanto sostenuto fino a quel momento dalla compagna – ha dichiarato di non essere il padre di Chris. Rivelazione fatta, stando all’ex producer, perché la donna non gli faceva più vedere l’altra figlia Chloe, nata nel 2017.

La replica social dell’ex compagno

A seguito dei fatti, la replica social dell’ex compagno non si è fatta attendere. Infatti l’uomo mediante un lungo post su Instagram ha precisato la propria posizione sui fatti: ‘Lo so cosa è stato scritto su Twitter, e so anche quello che c’era prima che fosse cancellato. So anche quello che di diffamatorio e calunnioso ho subito in questi mesi. Ma sono sereno, perché mi sono difeso nelle sedi opportune e continuerò a farlo. Non ho bisogno di discutere con le persone dicendo loro che gli manderò gli atti di accusa via Whatsapp pur di convincerli a credermi. Gli atti di accusa dicono altro. Ma io ho come priorità mia figlia e tutelare la sua privacy. Non me stesso.’ L’uomo nel lungo post ha poi tenuto a precisare di non essere un tossicodipendente motivo per il quale si sottoporrà spontaneamente al test dicendosi, poi, amareggiato rispetto alla situazione concludendo ma al contempo fiducioso nei confronti della giustizia.