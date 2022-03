La telecamera la inquadra sempre durante l’Isola dei Famosi: ecco chi è Cloe D’Arcangelo, la bella (e famosa) amica di Estefania

La inquadrano sempre (e giustamente) perché è difficile toglierle gli occhi di dosso. Stiamo parlando di Cloe D’Arcangelo, la bellissima amica di Estefania Bernal, la miss Argentina che sta partecipando all’Isola dei Famosi e che ora si trova in Honduras. E mentre lei, in coppia con Nicolas Vaporidis, deve cercare di sopravvivere con l’obiettivo di arrivare fino in finale, a Milano, in studio, a fare il tipo c’è da sempre l’amica Cloe, che non la lascia mai sola. Ma chi è? E perché è famosa?

Chi è Cloe D’Arcangelo in studio all’Isola dei Famosi 2022

Cloe D’Arcangelo è nata il 7 giugno del 1995. Ha 27 anni e nella vita lavora come modella e influencer: sappiamo che è milanese, nata dall’amore tra una donna abruzzese e un uomo romano. Ha frequentato il liceo classico, poi si è iscritta alla facoltà di medicina senza portare a termine gli studi. Anzi, ha cambiato percorso e si è dedicata al mondo della psicologia, ottenendo la laurea nel 2021. Ama il pattinaggio a rotelle, la boxe ed è diventata modella quasi per caso. Ora lavora per l’agenzia di moda di Paola Benegas.

Come ha conosciuto Estefania

Pare che Cloe abbia conosciuto Estefania, anche lei modella e influencer, proprio nell’agenzia di moda. Le due hanno stretto una profonda amicizia e ora sono una la spalla dell’altra. E Cloe lo sta dimostrando perché è presente sempre in studio durante la diretta dell’Isola dei Famosi per fare il tipo e supportare quella che è quasi una sorella.

Instagram

Cloe è molto seguita su Instagram, con l’account @cloedarcangelo vanta oltre 67 mila followers.