Massimo Ranieri al Festival di Sanremo 2022: età, carriera, canzoni, moglie, figlia, testo, video e significato di Lettera Al di là del mare

Nuova e imperdibile edizione del Festival di Sanremo, condotto per la terza volta consecutiva da Amadeus. Tra i big in gara anche Massimo Ranieri che salirà sul palco dell’Ariston esibendosi sulle note del brano ‘Lettera Al di là del mare’. Ma conosciamolo meglio, scopriamo di più sul cantante e sul testo della canzone che ha deciso di presentare a Sanremo.

Massimo Ranieri al Festival di Sanremo 2022: chi è, età, carriera e canzoni

Massimo Ranieri, all’anagrafe Giovanni Calone, è nato a Napoli il 3 maggio del 1951. E’ principalmente un attore di teatro e cantante di musica leggera, ma ha lavorato per un certo periodo di tempo anche nel mondo del cinema e del doppiaggio. Con più di quattordici milioni di dischi venduti è tra gli artisti italiani che ha venduto il maggior numero di dischi nel mondo. Durante la sua brillante carriera ha pubblicato 31 album e 36 singoli.

Ha collezionato un successo dopo l’altro. Recentemente, il 5 febbraio 2020, ha partecipato come ospite al Festival di Sanremo e ha duettato con Tiziano Ferro sulle note di Perdere l’amore. Il 30 gennaio 2020, inoltre, è uscito il film Odio l’estate di Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Ranieri ha preso parte in un cameo. Ora è pronto per il Festival di Sanremo 2022.

Chi è la moglie di Massimo Ranieri, figlia e vita privata

Massimo Ranieri è stato legato sentimentalmente a Franca Sebastiani, deceduta nel 2015. La coppia ha una figlia, Cristiana, nata nel 1971. Massimo è stato legato anche all’attrice Barbara Nasscimbene, deceduta nel 2018.

Instagram Massimo Ranieri

Ha un profilo Instagram e con l’account @ranieri_official vanta oltre 69 mila followers.

Massimo Ranieri, testo e video della canzone ‘Lettera al di là del mare’ del Festival di Sanremo 2022

Si chiama “Lettera al di là del mare” la canzone con cui Massimo Ranieri salirà sul palco della 72° edizione del Festival di Sanremo. Di seguito il testo completo:

La notte non finisce mai

L’America… lontana

Di là dal mare.

Dove piove fortuna, dov’è libertà

E l’acqua è più pura di un canto.

Ed è silenzio tra due sponde

La terra un sogno altrove.

Ma in un punto del viaggio la pioggia cadrà

Su ogni paura ed oltraggio.

Amore vedi così buio è

Questo mare

Troppo grande per

Non tremare.

E poi si sta

Col fiato a metà

E tutti tacciono e tanti pregano

Se il Signore vorrà…

E il passo perde il tempo

E niente sembra vero

Mai nessun temporale lavare potrà

Le nostre ferite dal sale

Amore vedi così buio è

Questo mare

Troppo grande per

Non tremare

Quasi giorno ormai

Poi il tempo si ferma

Qualcuno grida terra, terra, terra!

Amore vedi così buio è

Questo mare

È ferita che non scompare.

Dove va

Il tempo chissà

E gli occhi tacciono

Ma a notte sognano

Il motore che va.

(Testo Tv Sorrisi e Canzoni)

Significato

Il brano racconta il tema dell’emigrazione e Massimo Ranieri durante un’intervista a Rai Play ha spiegato: ‘Credo in questa canzone. Ci credo molto e per me è come se fosse il primo Sanremo’.