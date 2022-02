Michele Bravi al Festival di Sanremo 2022: chi è, età, canzoni, fidanzato, Instagram, incidente, testo, video e significato di ‘Inverno dei fiori’

Nuova e imperdibile edizione del Festival di Sanremo, condotto per la terza volta consecutiva da Amadeus. Tra i big in gara anche Michele Bravi che salirà sul palco dell’Ariston esibendosi sulle note del brano ‘Inverno dei fiori’. Ma conosciamolo meglio, scopriamo di più sul cantante e sul testo della canzone che ha deciso di presentare a Sanremo.

Michele Bravi al Festival di Sanremo 2022: chi è, età, carriera e canzoni

Michele Bravi è nato a Città di Castello il 19 dicembre del 1994. Si appassiona alla musica fin da piccolo e inizia cantando nel coro dei bambini della sua città. Studia pianoforte e chitarra, ma mentre stava per diplomarsi presso il liceo classico, ha deciso di iscriversi ai provini di X Factor. Michele è entrato così ufficialmente nel cast del talent come membro della categoria Under Uomini capitanata da Morgan e ha vinto la settima edizione del programma. Durante X Factor, Michele è stato notato da Tiziano Ferro che ha scritto per lui, insieme a Zibba, La vita e la felicità.

All’inizio del 2015, inoltre, il cantante emergente si è aperto un suo canale Youtube dove si raccontava ai fan tramite video settimanali “Viaggio in costruzione”. Nel 2017 ha partecipato al Festival di Sanremo nella categoria Big con il brano “Il diario degli errori” e si è classificato quarto. A gennaio 2019 il cantante ha fatto il suo debutto come attore: è entrato a far parte del cast della fiction La compagnia del Cigno su Rai 1.

Incidente di Michele Bravi

Michele Bravi il 22 novembre 2018, a Milano, è rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui ha perso la vita una motociclista. A causa del sinistro, tutti gli impegni previsti sono stati annullati e Michele è stato indagato per omicidio stradale. Michele, sconvolto, è risultato negativo ad alcol e droga.

Michele Bravi: chi è il fidanzato e Instagram

Tutti i suoi fan erano inizialmente convinti che la fidanzata di Michele fosse Alice Venturi, una famosissima youtuber. In realtà, il cantante ha fatto coming out nel 2017, prima della sua partecipazione al Festival di Sanremo: aveva rivelato di essersi innamorato di un suo coetaneo, un regista. Ha una sua pagina Facebook che vanta ben 259.226 mi piace. Seguitissimo anche il suo account Instagram @michelebravi.

Michele Bravi testo e video della canzone ‘Inverno dei fiori’ del Festival di Sanremo 2022

Si chiama “Inverno dei fiori” la canzone con cui Michele Bravi salirà sul palco della 72° edizione del Festival di Sanremo. Di seguito il testo completo:

A volte il silenzio brucia come una ferita

Il cuore perde un colpo non respira sotto il peso della vita

Altre volte la tua voce è come un fiume in piena

E si fa largo nel mio mare come fa una vela

Ti nascondi nei miei occhi

Ma ti lascio andare via quando piango

Ogni volta tu ritorni come l’aria nei polmoni e ti canto

E so quanto fa bene

È da tanto che non mi succede nient’altro che avere la paura di perderti da un momento all’altro

Ma nell’ipotesi e nel dubbio di aver disimparato tutto

E nell’ipotesi e nel dubbio che io mi sia perso

Che abbia lasciato distrattamente indietro un pezzo

Tu insegnami come si fa ad imparare la felicità

Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni

E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno

L’inverno dei fiori

Insegnami come si fa

A non aspettarsi niente a parte quello che si ha

A bastarsi sempre

Uscire quando piove e poi entrare dentro un cinema

Anche se siamo solo noi

Anche se il film è già a metà

Ma nell’ipotesi e nel dubbio di aver disintegrato tutto

E nell’ipotesi e nel dubbio che io mi sia perso

Fioriamo adesso, prima del tempo

Anche se è inverno

Tu insegnami come si fa ad imparare la felicità

Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni

E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno

L’inverno dei fiori

Tu insegnami come si fa ad imparare la felicità

Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni

E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno

L’inverno dei fiori

(Testo Tv Sorrisi e Canzoni)

Significato

Michele Bravi ha descritto così il suo brano: ‘una canzone d’amore che nasce dall’urgenza di raccontare il legame umano, l’interconnessione tra le persone. Chi ama non è vittima del tempo o delle stagioni’.