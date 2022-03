Mila Suarez: chi è, altezza, carriera, vita privata, curiosità, Instagram

Ci siamo, ormai manca davvero poco! Ancora un po’ e andrà in onda la nuova stagione del fortunatissimo format La Pupa e il Secchio, condotto quest’anno da Barba d’Urso su Italia1. Sarà una stagione tutta nuova, con nuovi concorrenti e diverse modalità di gioco, e proprio ora che il Grande Fratello stava per terminare. Niente paura, la d’Urso con il suo programma continueranno a tenervi compagnia sulle reti Mediaset.

Mila Suarez: una modella digital

Mila Suarez è una bellissima e ricercatissima modella e influencer di moda. Una diva digitale a tutti gli effetti. Nasce a Casablanca in Marocco nel 1988, e ben presto comincia ad avere molto successo in Italia. A spianarle la strada sicuramente la partecipazione al Grande Fratello 6, così come la sua presenza nel salotto di Maria De Filippi Uomini e Donne. Ma il suo nomeè soprattutto legato alle sue frequentazioni eccentriche: Fabrizio Corona e Alex Belli. Al centro sempre di smisurati gossip, ora la Suarez è pronta a fare il suo debutto nel nuovo format La Pupa e il Secchione 2022.

La carriera di successo

Modella, indossatrice, influecer, con il fisico da diva che si ritrova è davvero al top. La bellissima Mila diventa conosciuta soprattutto quando prende parte a Uomini e Donne, dove decide di entrare come corteggiatrice di Eugenio Colombo. L’esperienza non sarà lunghissima, ma è sufficiente per la sua popolarità. Nel 2017 si riconferma con la De Filippi, ma questa volta l’occasione è data da Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia. Qui, la diva stringe legami con con Alessio Bruno ex fidanzato di Valeria Bigella e con Francesco Chiofalo, ex fidanzato di Selvaggia Roma.

L’intricata storia d’amore con Alex Belli

Nel 2017, Mila Suarez conclude definitivamente la sua storia d’amore con Fabrizio Corona, incontrando per la prima volta il modello Alex Belli. Alex aveva appena concluso il suo matrimonio con Katarina Raniakova ed è vittima delle frecce di cupido quando vede Mila. I due iniziano ben presto una convivenza affiatata. Tuttavia, però, la relazione naufraga in fretta, proprio l’anno successivo nel 2018 tra mille polemiche in atto. Mila infatti sostiene di esser stata tradita da Belli, mentre Alex si difende affermando che la sua relazione con Delia Duran è iniziata solo dopo aver terminato il suo rapporto con lei. Da quel momento, i due non si sopportano e in qualsiasi occasione si attaccano duramente.