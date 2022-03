Nathaly Caldonazzo: chi è, età, carriera, chi è il compagno, figli, oggi, foto, Massimo Troisi, Instagram, Grande Fratello Vip

Tutto pronto, dopo l’emozionante puntata di ieri, per l’appuntamento della domenica con Verissimo. Direttamente dal Grande Fratello Vip in studio da Silvia Toffanin arriverà Nathaly Caldonazzo, una delle ultime eliminate dal gioco.

Chi è Nathaly Caldonazzo, carriera e GF VIP

Nathalie Caldonazzo è nata a Roma il 24 maggio del 1969 ed è una nota attrice e showgirl. Figlia della ballerina e coreografa olandese Leontine Snell e dell’imprenditore romano Mario, Nathalie ha lavorato fin da giovanissima come modella e ha curato le pubbliche relazioni per alcune discoteche. Dopo partecipazioni televisive come ballerina, è diventata famosa nella prima metà degli anni ’90 per la sua storia d’amore con Massimo Troisi durata dal 1992 fino alla morte del comico partenopeo. Nathalie ha partecipato anche all’Isola dei Famosi e poi a Temptation Island con quello che è ormai il suo ex fidanzato, Andrea Ippoliti.

Chi è il compagno, figli, vita privata, Massimo Troisi

Nathalie Caldonazzo è stata fidanzata con Massimo Troisi dal 1992 fino alla morte di lui. Ha una figlia di nome Mia, nata dalla relazione con l’imprenditore napoletano Riccardo Sangiuliano. L’attrice, poi, ha intrapreso il percorso di Temptation Island Vip con quello che è ormai il suo ex fidanzato, Andrea Ippoliti.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @nathaly.caldonazzo vanta 137 mila followers.