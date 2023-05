Nunzio D’Angieri: chi è, età, carriera, oggi, biografia, moglie e figli

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Domenica In su Rai 1 con la compagnia della conduttrice Mara Venier. Oggi andrà in onda un servizio speciale sull’incoronazione di Re Carlo III e in studio ci saranno molti ospiti a commentare l’evento. Tra questi, anche Nunzio D’Angieri, un amico del re. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

Biografia di Nunzio D’Angieri: chi è, età

Nunzio Alfredo D’angieri è conosciuto come Pupi D’Angieri ed è uno degli imprenditori più ricchi al mondo, gestisce numerose banche e pozzi petroliferi. È nato a Torino nel novembre 1953 e ha 69 anni. Ha studiato all’Istituto sociale, poi ha finito le scuole in Svizzera e infine si è trasferito negli Stati Uniti per l’Università. Qui si è laureato in Giurisprudenza e si è iscritto all’albo degli avvocati, lavorando tra Pavia e gli Stati Uniti. In questo periodo inizia anche la sua attività imprenditoriale e diventa anche consulente per una delle più grandi aziende petrolifere mondiali. Così inizia la sua carriera, che l’ha visto anche come ambasciatore degli affari europei in Belize.

La carriera, patrimonio e i rapporti con Re Carlo III

La carriera di successo nell’imprenditoria l’ha portato ad essere uno degli uomini più ricchi al mondo: è il 527 nella classifica mondiale. Tuttavia, non è nota l’esatta cifra del suo patrimonio. Sappiamo che è anche amico di numerosi politici: in particolar modo di Yasser Arafat, amico di Gheddafi. Lui e Nunzio D’Angieri sono stati spalla a spalla per oltre 20 anni. Non solo, l’imprenditore è anche un grande amico di Re Carlo III.

Vita privata: moglie e figli

Sulla sua vita privata non si hanno molte informazioni perché non ha mai amato parlarne. Sappiamo soltanto che è stato sposato con una donna di nome Wendy, ma la cui identità è rimasta segreta. Pare che abbiano divorziato. Hanno dato alla luce due figlie: Stefan e Teava. L’imprenditore non ha Instagram.