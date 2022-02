Ornella Muti, chi è la conduttrice di Sanremo 2022: età, figli, marito, oggi, vita privata, Instagram, film

Nuova e imperdibile edizione del Festival di Sanremo, condotto per la terza volta consecutiva da Amadeus. Ma lui non sarà solo e ogni sera sarà affiancato da un’attrice. Per la prima serata salirà sul palco dell’Ariston Ornella Muti, ma conosciamola meglio!

Ornella Muti: chi è, età, carriera, film

Ornella Muti, all’anagrafe Francesca Romana Rivelli, è nata a Roma il 9 marzo del 1955 ed è una nota attrice, tra le più note del panorama italiano. Ha vinto numerosi premi nella sua brillante carriera: una targa d’oro ai David di Donatello, due Grolle d’oro, tre Globi d’oro, tre Ciak d’oro, due Nastri d’Argento. E ha ricevuto anche tre candidatura come migliore attrice protagonista ai David di Donatello e una come miglior attrice agli European Film Awards. Nella sua carriera ha interpretato diversi ruoli e ha lavorato al fianco di registi come Damiano Damiani, Mario Monicelli, Ettore Scola, Carlo Verdone, Woody Allen, Paolo Virzì e tanti altri. Ora è pronta a salire sul palco dell’Ariston insieme ad Amadeus!

Ornella Muti: chi è il marito, figli e vita privata

Ornella Muti è stata sposata due volte: la prima con l’attore Alessio Orano, dal 1975 al 1981, poi con Federico Fachinetti dal 1988 al 1996. Ha tre figli: Naike Rivelli, nata nel 1974 (il pare è sconosciuto), Carolina e Andrea Fachinetti, che nella vita lavorano come attori. Ha anche tre nipoti: Akash, figlio di Naike, Alessandro e Giulia, nati da Carolina.

Ornella Muti e Adriano Celentano?

Ha destato non poco scalpore la notizia di un presunto flirt di Ornella Muti con Adriano Celentano, che era sposato con Claudia Mori dal 1964. La scintilla sarebbe scoppiata sul set del film Innamorato pazzo, nel 1981, poi l’attrice ha confermato di aver avuto davvero la relazione, ma l’ha fatto solo nel 2014.

Instagram

Con l’account @ornellamuti vanta 291 mila followers.