Piazza di Siena 2023 in tv e streaming: dove e a che ora vedere le gare

In televisione, torna l’appuntamento con le gare per la Piazza di Siena per la stagione 2023. Per seguire le gare del concorso ippico romano, che vedrà gare nazionali e internazionali, si potrà benissimo utilizzare la televisione o le dirette streaming dal web. La RAI seguirà le gare, con sintesi delle competizioni più importanti della CSIO, attraverso i canali di Rai 2, Rai Sport, Rai Web e, per la prima volta in assoluto, Rai Italia.

Le dirette della Piazza di Siena 2023

Grazie all’apporto del nuovo canale Rai Italia, le immagini della competizione CSIO arriveranno anche a tutti quegli italiani attualmente residenti all’estero. Per loro, sarà preparato un programma apposito della durata di 45 minuti, che diventerà un appuntamento abituale per tutti gli appassionati di ippica che vivono all’estero. Vi saranno anche gli highlights delle singole gare, che verranno introdotte da bordo campo. Oltre a questo, sarà poi realizzato un speciale che quotidianamente andrà in onda da piazza di Siena.

La diretta su Horse & Country

L’emittente Horse & Country invece trasmetterà la visione integrale di tutto il programma di gare della CSIO, portando le immagini delle manifestazioni ippiche in giro per tutto il mondo e disposizione di quei fan provenienti dall’intero globo. La trasmissione verrà fatta in lingua inglese, con diretta dei singoli eventi sportivi e on demand. Oltre questo, è garantito sul web il live streaming di tutte le gare, che si svolgeranno tra Piazza di Siena e Galoppatoio. A queste, verranno mandate in onda anche le partite di Italia Polo Challenge. Questa tipologia di gara, verrà mandata in onda solo sul sito di Piazza di Siena, rintracciabile al link: www.piazzadisiena.it . Anche in questa occasione, per le gare inerenti la CSIO il commento sarà interamente in lingua inglese. Dal web, inoltre, la visione di tutti questi eventi ippici sarà visibile anche dal canale Metaverso The Nemesis.