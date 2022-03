Qualificazioni mondiali, contro chi gioca l’Italia la prossima partita: orario e dove vederla in Tv

Qualificazioni mondiali, l’Italia sfida la Macedonia per accedere alla finale e giocarsi così l’accesso ai Mondiali. E’ iniziato stasera, giovedì 24 marzo 2022, il mini torneo che assegnerà a una tra Italia, Macedonia, Turchia, e Portogallo il pass per volare in Qatar per la coppa del Mondo in programma quest’anno. Le vincenti delle due semifinali, Italia-Macedonia e Portogallo-Turchia, si sfideranno poi la prossima settimana per la finale.

Risultato finale Italia Macedonia

Mentre scriviamo mancano pochi minuti al fischio finale. Italia e Macedonia si stanno affrontando allo stadio Renzo Barbera di Palermo con il fischio di inizio che c’è stato alle 20.45. Il Ct Mancini, lo ricordiamo, ha dovuto all’ultimo rinunciare a Scamacca a causa di un risentimento muscolare puntando tutto su Ciro Immobile. In tribuna sono finiti altri “esclusi” eccellenti come Belotti e Zaniolo. Tra pochi minuti sarà dunque possibile conoscere chi l’avrà spuntata in questa importantissima sfida.

Come è finita Portogallo Turchia

In contemporanea è iniziata l’altra sfida in programma per la seconda semifinale, quella tra Turchia e Portogallo in questo caso allo stadio Dragao. Chiaramente i pronostici della vigilia erano tutti a favore del Portogallo che, come l’Italia, non è riuscita ad accedere a Qatar 2022 dalla porta principale. A breve dunque sapremo il nome del vincitore.

Qualificazioni mondiali, contro quale nazionale giocherà l’Italia la prossima partita

L’Italia, in caso di vittoria contro la Macedonia, affronterà la vincente tra Portogallo e Turchia per l’appunto. Il nome delle due finaliste si saprà a breve: ancora pochi minuti e conosceremo le due nazionali che si contenderanno la qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022.

Orario e dove vedere in tv la finale delle qualificazioni mondiali

La finalissima è in programma martedì 29 marzo 2022 alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa su Rai 1 e sulla piattaforma streaming dedicata Rai Play. A prescindere dall’avversario la Nazionale azzurra giocherà comunque la seconda sfida delle qualificazioni mondiali in trasferta.

Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina