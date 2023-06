Quando e dove si sposano Chiara Nasti e Mattia Zaccagni a Roma? Data e ospiti

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono tra le coppie più seguite e ammirate del mondo dello spettacolo. Lei è una delle influencer più famose d’Italia, con oltre 2 milioni di follower su Instagram. Lui è un calciatore della Lazio, talentuoso e carismatico. Insieme hanno già formato una famiglia, con la nascita del piccolo Thiago, avvenuta lo scorso novembre. Ora sono pronti a coronare il loro sogno d’amore con il matrimonio.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, il matrimonio da sogno a Roma

La data delle nozze è stata fissata per il 20 giugno 2023. La cerimonia si svolgerà nella splendida basilica di Santa Maria in Ara Coeli, la stessa dove si sono sposati Ilary Blasi e Francesco Totti nel 2005. Un luogo simbolico e suggestivo, nel cuore di Roma, che accoglierà gli sposi e i loro invitati. I festeggiamenti poi si sposteranno a Villa Miani, una location elegante e raffinata, situata sulla collina di Monte Mario, con una vista mozzafiato sulla città eterna.

Gli invitati e i testimoni

Secondo indiscrezioni, sembra che saranno presenti al banchetto circa 100 invitati tra amici, parenti e colleghi dei due protagonisti. Tra i vip presenti ci saranno sicuramente Ciro Immobile e Jessica Melena, padrino e madrina del piccolo Thiago. Per quanto riguarda i testimoni, Chiara non ha potuto fare a meno di sceglierne tre e questi sono la sorella, la sua migliore amica e il suo migliore amico. Mattia invece non ha ancora svelato i nomi dei suoi.

La pre-luna di miele

Prima delle nozze, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono concessi una pre-luna di miele ad Ibiza, l’isola dove si sono conosciuti. La coppia ha trascorso alcuni giorni di relax e divertimento, lontano dai riflettori e dalle pressioni. Hanno condiviso con i loro follower alcuni scatti romantici e felici, mostrando la loro complicità e il loro amore. Ora sono pronti a tornare in Italia per vivere il giorno più bello della loro vita.

L’abito da sposa che ha fatto scoppiare una polemica

Il dettaglio più atteso è sicuramente l’abito da sposa di Chiara Nasti. L’influencer ha condiviso su Instagram una foto in cui sfoggia una gonna ampia e soffice; si tratta di un assaggio del suo look da sposa anche se non sarà il vero abito che porterà. L’influencer ha provato diversi modelli nell’atelier ma non ha ancora rivelato quale ha scelto; si ipotizza che ne indosserà più di uno, cambiando look durante la festa. La foto pubblicata avrebbe suscito l’indignazione di una follower; la donna avrebbe taggato il negozio di abiti da sposa scrivendo: “Ho accompagnato una mia amica da voi, non ci è stato permesso fare nessuna foto… In questo caso cosa è cambiato? Magari perché la mia amica ha pagato l’abito?” alludendo al fatto che la Nasti lo avrebbe pagato tramite la pubblicità sul suo profilo Instagram.