Rkomi al Festival di Sanremo 2022: età, carriera, canzoni, Instagram, fidanzata, testo, video e significato di ‘Insuperabile’

Nuova e imperdibile edizione del Festival di Sanremo, condotto per la terza volta consecutiva da Amadeus. Tra i big in gara anche Rkomi che salirà sul palco dell’Ariston e si esibirà sulle note del brano ‘Insuperabile’. Ma conosciamolo meglio, scopriamo di più sul cantante e sul testo della canzone che ha deciso di presentare a Sanremo.

Rkomi al Festival di Sanremo 2022: chi è, età, canzoni e carriera

Rkomi, all’anagrafe Mirko Manuele Martorana, è nato a Milano il 19 aprile del 1994 ed è un noto rapper e cantautore. E’ cresciuto nel quartiere popolare di Calvairate, ha abbandonato gli studi e fino a 21 anni ha lavorato come barista, muratore e lavapiatti, poi ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica grazie a Tedua, suo amico di infanzia e coinquilino. Ha iniziato così le prime collaborazioni, recentemente ha pubblicato insieme a Elodie il singolo ‘La coda del diavolo’ e il 4 dicembre è stata annunciata al TG1 la sua partecipazione a Sanremo.

Rkomi: fidanzata, vita privata e Instagram

Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata. Non sappiamo se sia fidanzato o meno. Rkomi ha un profilo Instagram e con l’account @rkomi vanta 783 mila followers.

Rkomi testo e video della canzone ‘Insuperabile’ del Festival di Sanremo 2022

Si chiama “Insuperabile” la canzone con cui Rkomi salirà sul palco della 72° edizione del Festival di Sanremo. Di seguito il testo completo:

L’amore per me è elettricità

Sto immergendomi nella corrente, le tue lentiggini

Uno ogni due sono come scalini che portano nell’Olimpo

In un mantello di nuvole bianche, cosa mi hai fatto

L’amore per me è quel lasso di tempo

Il messaggio sulle tue labbra

Era come un semaforo, Taxi Driver

Ci vorrebbe piuttosto un aereo

Non qualcuno che mi dica fermo, per andare nell’Olimpo

In un mantello di nuvole bianche

Cosa mi hai fatto

L’amore per me è quel lasso di tempo

In cui ci sentiamo da soli

Percepisco sangue freddo nelle mie vene

A cento ottantamila giri su una coupè

Due molotov in fiamme nella corrente

Ti stringo i fianchi, amore sei te

L’ultima curva, insuperabile

Insuperabile, insuperabile

Le sabbie sono diventate rosse

Abbiamo rovinato anche il cognome dei nostri

Siamo una sconfitta perfetta bambina

Il tempo che passa scoppia la clessidra

Paralizzanti sguardi su cui mi rifletto

Il respiro irregolare nello stesso letto

In cui ci sentiamo da soli

Percepisco sangue freddo nelle mie vene

A cento ottantamila giri su una coupè

Due molotov in fiamme nella corrente

Ti stringo i fianchi, amore sei te

L’ultima curva, insuperabile

Insuperabile, insuperabile

In bilico su un filo spinato, amo il pericolo

Ed io che mi ostino a starci sopra

Baci rubati, respiro gasolio

Sentimi il polso

Percepisco sangue freddo nelle mie vene

A cento ottantamila giri su una coupè

Due molotov in fiamme nella corrente

Ti stringo i fianchi, amore sei te

L’ultima curva, insuperabile

Insuperabile, insuperabile

Insuperabile, insuperabile

(Testo Tv Sorrisi e Canzoni)

Significato

Ci sono diversi richiami al mondo delle auto, ma tutto ruota attorno all’amore che è l’ultima curva insuperabile.