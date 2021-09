Samira Lui: chi è, età, carriera, Instagram, fidanzato, Miss Italia e vita privata della nuova professoressa de L’Eredità

Torna, dopo la breve pausa estiva, l’appuntamento su Rai 1 con l’Eredità, il game show ormai in onda da ben 20 anni. Alla conduzione, come sempre, Flavio Insinna: con lui due professoressa, la veterana Ginevra Pisana e la new entry Samira Lui. Ma conosciamola meglio!

Samira Lui: chi è, età, origini, curiosità, Miss Italia 2017, Facchinetti

Samira Lui è nata a Udine, in Friuli Venezia Giulia. Il suo è un mix familiare perché la mamma è italiana mentre il papà proviene dal Senegal, tratti che si ritrovano anche nel bel viso di Samira. La giovane professoressa è una modella italiana.

In molti la ricordano perché è stata la terza classificata a Miss Italia 2017. Durante la premiazione non mancarono le ‘polemiche’. Samira infatti disse di sentirsi discriminata da Francesco Facchinetti che la indicò come “la ragazza proveniente dal Senegal”.

Ha lavorato come hostess in molte fiere importanti e manifestazioni. Oltre al cinema, lo spettacolo e la televisione Samira ha anche la passione per il canto.

Samira Lui: vita privata, fidanzato

Non sappiamo ancora molto della vita privata di Samira, è una ragazza molto riservata. Nel suo profilo social però non appaiono foto con ragazzi ma la foto di un cuore con su scritto “Amore” nello specchio del bagno sembra far pensare che la ragazza sia fidanzata.

Samira Lui: Instagram

Potete seguire la bellissima Samira anche su Instagram, il suo account ufficiale è @samiraluiofficial