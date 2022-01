Stefano di Uomini e Donne, chi è il nuovo corteggiatore di Gemma: età, lavoro, vita privata, Leonardo

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Gemma Galgani sta frequentando da qualche giorno Leonardo, ma è in arrivo un nuovo signore che sembra molto interessato alla bionda dama, Stefano. Conosciamolo meglio!

Stefano di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro

Stefano è nato a Roma ma vive a Fregene con il suo cane, Cesare, “l’amore della sua vita”. Ha 60 anni, ben 14 in meno di Gemma, ma non ha alcun problema a frequentare una donna più grande. Ama il mare, ha due figli ed è separato ormai da 15 anni. L’ultima relazione l’ha conclusa un anno e mezzo fa. Si definisce un tipo molto passionale e inizia subito con un corteggiamento molto serrato, volendo invitare in un bel ristorante la biondissima Gemma. La dama aveva deciso di farlo restare in redazione perché lo trova davvero molto simpatico, ma, colpo di scena, lo ha mandato via dopo che Leonardo le ha fatto un out out: se Stefano rimarrà lui smetterà di uscire con Gemma.

L’opinione di Tina

E’ stata proprio la bionda opinionista a insistere che Gemma facesse scendere il nuovo corteggiatore, la quale sembra avere molto in simpatia il nuovo cavaliere. Leonardo, invece, sembra perdere punti con Tina.