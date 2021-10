Toni Santagata: chi è, età, carriera, canzoni, Padre Pio, moglie e figli, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche il cantautore Toni Santagata, ma conosciamolo meglio!

Toni Santagata: chi è, età, carriera, canzoni

Toni Santagata è nato a Sant’Agata di Puglia il 9 dicembre del 1935 ed è un noto cantautore, cabarettista e autore italiano. Toni, all’anagrafe Antonio Morese, si è iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza di Napoli ed è proprio nella città partenopee che ha fondato il suo primo gruppo. Poi si è trasferito a Roma ed è stato uno dei simboli della dolce vita romana: ha cantato le sue canzoni (anche in dialetto) e ha fondato nella Capitale i Folkstudio. Da lì un successo dopo l’altro, diventando di fatto promotore del cabaret italiano. Una carriera brillante alle spalle, Toni Santagata ha scritto 6 opere musicali moderne: la più nota è sicuramente Padre Pio Santo della speranza, eseguita in Vaticano presso l’Aula Paolo VI la sera della canonizzazione del Santo.

Toni Santagata: chi è la moglie, figli, vita privata

Toni Santagata è sposato da tempo con la moglie Giovanna Isola, la sua compagna di vita da ben 50 anni. I due sono convolati a nozze nel 1968 e da quel momento non si sono mai più lasciati, complici e innamorati come non mai. Toni ha perso un figlio di 50 anni, il suo unico figlio. Un lutto incredibile, una perdita a cui difficilmente si abituerà.

Toni Santagata: Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @santagata_toni vanta oltre 1.000 followers.