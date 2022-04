Ultima Fermata, chi sono Lucia e Manuel: età, lavoro, Instagram, il vicino di casa e i tradimenti

Ultima Fermata, si chiama così il nuovo programma di Maria De Filippi condotto da Simona Ventura. Si tratta di un nuovo esperimento che vede protagoniste, proprio come accadeva per il viaggio nei sentimenti di Temptation Island, diverse coppie ‘sconosciute’, che dovranno mettere a dura prova il loro amore. Tra i protagonisti anche Lucia e Manuel.

Chi sono Lucia e Manuel di Ultima Fermata

Non abbiamo molte informazioni su Lucia e Manuel, una delle coppie che ha deciso di partecipare al programma di Canale 5 Ultima Fermata, di mettersi in gioco e di mettere alla prova il loro amore. Sicuramente, impareremo a conoscerli meglio durante il loro percorso, ma sappiamo che tra i due c’è sì una bella storia, ma anche un passato difficile, tra tradimenti e mancanze di ‘rispetto’.

I tradimenti di Manuel

Manuel, stando al racconto di Lucia, l’avrebbe tradita. E non solo una volta. “Ho scoperto 6/7 tradimenti, lui me li ha sempre ammessi, si è assunto le sue responsabilità”. Insomma, non si è mai tirato indietro. Ma continuerà a farlo? O capirà che la sua donna è solo una?

Il ‘ruolo’ del vicino di casa

Nella storia, però, c’è anche un terzo incomodo, se così vogliamo chiamarlo. Stiamo parlando del vicino di casa di Lucia, che pare l’abbia aiutata molto nei momenti più difficili. “Nel nostro rapporto – ha spiegato la ragazza – manca il dialogo. Mi sono sentita parecchie volte sola e tantissime volte non capita. In questo periodo in cui mi sentivo fragile ho conosciuto il mio vicino di casa”. Che probabilmente entrerà in gioco a Ultima Fermata. Come reagirà Manuel? Lui, d’altra parte, ha raccontato di non sentirsi mai apprezzato dalla compagna e di soffrire molto per questo.