Vladimir Luxuria: chi è, anni, carriera, vita privata, curiosità, Verissimo

Torna l’appuntamento con Verissimo in onda, come sempre, su Canale 5 a partire dalle 16. Quella di oggi, sabato 21 novembre, è una puntata speciale dedicata alla giornata contro la violenza sulle donne, che si celebra in tutto il mondo il 25 novembre. Ospite in studio Vladimir Luxuria, che ha combattuto per tutta la vita per affermare la sua identità.

Vladimir Luxuria: chi è, anni, carriera

Vladimir Luxuria, nasce col nome di Wladimiro Guadagno e ha vissuto a Foggia dove è nata nel 1965: qui ha iniziato la sua carriera artistica e ha organizzato le prime feste alla discoteca Dirty Dixi Club. Nel 1985 si è trasferita a Roma e si è laureata all’Università La Sapienza in lingue e letterature straniere con 110 e lode. Alla fine degli anni ’80 ha inizio il suo impegno nel movimento per i diritti della comunità LGBT ed entra a far parte del Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli: comincerà così ad organizzare le serate Muccassassina. Parallelamente all’attivismo sociale, ha iniziato, sempre a Roma, anche la sua carriera nel mondo dello spettacolo e del cinema: nel 1991 ha ottenuto la sua prima parte in un film diretto da Paolo Breccia. Dal 1999 al 2005 è stata ospite fissa del Maurizio Costanzo Show, diventando così un volto noto anche in televisione.

Vladimir Luxuria: vita privata

Vladimir Luxuria è stata fidanzata con un personaggio noto della politica italiana: si tratterebbe di un politico di centro-destra con il quale Vladimir avrebbe avuto una relazione clandestina. In una sua intervista, la donna ha raccontato che la storia d’amore sarebbe terminata a causa della difficoltà dell’uomo di uscire allo scoperto. Nel 2017 su Novella 2000 Vladimir ha parlato di un nuovo amore, ma ad oggi non sappiamo se sia fidanzata o ancora single.

Vladimir Luxuria: curiosità