Vladimir Luxuria: chi è, età, carriera, vero nome, altezza, Instagram, figli, chi è il fidanzato

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Vladimir Luxuria.

Vladimir Luxuria: chi è, età, carriera

Vladimir Luxuria, nasce col nome di Wladimiro Guadagno e ha vissuto a Foggia dove è nata nel 1965: qui ha iniziato la sua carriera artistica e ha organizzato le prime feste alla discoteca Dirty Dixi Club. Nel 1985 si è trasferita a Roma e si è laureata all’Università La Sapienza in lingue e letterature straniere con 110 e lode. Alla fine degli anni ’80 ha inizio il suo impegno nel movimento per i diritti della comunità LGBT ed entra a far parte del Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli: comincerà così ad organizzare le serate Muccassassina. Parallelamente all’attivismo sociale, ha iniziato, sempre a Roma, anche la sua carriera nel mondo dello spettacolo e del cinema: nel 1991 ha ottenuto la sua prima parte in un film diretto da Paolo Breccia. Dal 1999 al 2005 è stata ospite fissa del Maurizio Costanzo Show, diventando così un volto noto anche in televisione.

Vladimir Luxuria: vita privata, chi è il fidanzato

Vladimir Luxuria è stata fidanzata con un personaggio noto della politica italiana: si tratterebbe di un politico di centro-destra con il quale Vladimir avrebbe avuto una relazione clandestina. In una sua intervista, la donna ha raccontato che la storia d’amore sarebbe terminata a causa della difficoltà dell’uomo di uscire allo scoperto. Nel 2017 su Novella 2000 Vladimir ha parlato di un nuovo amore, ma ad oggi non sappiamo se sia fidanzata o ancora single.

Vladimir Luxuria: curiosità

Vladimir non si è mai sottoposta a intervento chirurgico di vaginoplastica, ma si è operata per inibire la crescita della barba. Nel 2007 si è sottoposta ad altre due operazioni: rinoplastica e mastoplastica.

Luxuria è stata promotrice e prima firmataria della proposta di legge del 2007 intitolata Norme in materia di diritti e libertà delle persone transgenere.

Ha partecipato come madrina al Sicilia Pride di Palermo nel 2010 e nel 2011.

Nel 2006 ha condotto con Valeria Bilello il programma televisivo One Shot Evolution in onda su All Music.

Nel 2008 ha vinto l’Isola dei famosi.

Nel 2019 ha partecipato come concorrente temporanea nella casa del Grande Fratello.

Ha rivelato a Verissimo di aver sofferto di depressione e di avere abusato di stupefacenti.

Vladimir è buddista.

Vladimir Luxuria: Instagram

Molto seguita su Instagram. Con il suo account @vladimir_luxuria vanta oltre 270 mila followers.