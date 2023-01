Oroscopo Branko, le previsioni dal 14 al 20 gennaio 2023: come andrà il weekend, tutto su amore e lavoro

Oroscopo settimanale Branko. Una nuova settimana di gennaio è pronta a prendere il via! Come sta procedendo il rientro alla routine quotidiana? L’agenda è senza dubbio fitta di impegni ma scommetto che tra un’attività e l’altra siete curiosi di scoprire cosa avranno in serbo per voi le stelle! Ci saranno segni più fortunati di altri, come andrà l’amore? E il lavoro? Scopriamo tutto con le previsioni settimanali, dal 14 al 20 gennaio 2023, dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo settimanale Branko: le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: Il lavoro promette bene. Sarai molto attento ai dettagli, ai particolari e questo ti metterà in un’ottima luce con colleghi e referenti. Tuttavia non farti prendere dalla fretta ma procedi con calma e razionalità, così facendo riuscirai ad arrivare all’obiettivo preservando energie preziose.

Toro: Ultimamente sei piuttosto stanco e nervoso. Hai tante cose da fare ma tra un’attività e l’altra dovresti anche trovare il modo di staccare la spina e rilassarti un po’. La lucidità emotiva che caratterizza il tuo essere ti vedrà trionfare in una moltitudine di situazioni.

Gemelli: Hai delle buone idee, dunque, cosa aspetti a farle valere? Non farti prendere dalla timidezza o da ansie immotivate ma sfodera il tuo lato migliore! Questo momento è davvero effervescente, cogli il meglio delle opportunità che ti si presenteranno e ricordati che tutto è in divenire.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro: La tua anima gentile non si tirerà indietro nel momento in cui una persona cara ha bisogno di un supporto nonché una spalla su cui piangere. Utilizza la tua conoscenza per intraprendere un’attività che con il passare del tempo si rivelerà foriera di soddisfazioni e non sottovalutare i nuovi incontri.

Leone: Anche se qualcuno dovesse avere da ridire sul tuo operato tu sii fedele a te stesso e non scusarti per aver difeso i tuoi interessi. Affari allettanti in vista ma non prendere sotto gamba delle preziose occasioni per fare rete ed allargare la tua cerchia di contatti.

Vergine: Lasciati guidare dalle emozioni e non sbaglierai. Non prendertela sul personale se qualcuno ti muoverà delle critiche, cerca piuttosto di farne tesoro ripartendo più forte di prima! Mantieni la calma e conta fino a dieci prima di dire la tua.

Bilancia, Scorpione e Sagittario nell’oroscopo settimanale di Branko

Bilancia: Non nascondere i problemi sotto il tappeto! Se c’è qualcosa che non va è sempre bene parlarne, altrimenti rischi di esplodere! Fai piuttosto attenzione a non utilizzare dei modi irruenti e sgarbati, altrimenti rischi di ledere l’altrui sensibilità.

Scorpione: Tieni bene a mente l’obiettivo, non lasciarti distrarre e vedrai che i frutti del duro lavoro e del sacrificio non tarderanno ad arrivare. Rendi partecipi gli altri dei tuoi piani e fai in modo che la tua cerchia sia interessata alle attività da te proposte, l’autostima ne gioverà!

Sagittario: Uno stato di calma pervade il tuo essere ma non rifiutarti di considerare un’ipotesi che potrebbe manifestarsi come una ventata di novità nella tua vita. Il cambiamento non deve spaventarti, al contrario potrebbe rappresentare un prezioso trampolino di lancio per attività che solo fino a poco tempo fa ritenevi impensabili!

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: Cerca di allargare i tuoi orizzonti, la tua visione, prendendo ad esempio il comportamento altrui. Se hai in mente un progetto potresti anche decidere di investire una quota di denaro per realizzarlo, se sei convinto delle tue idee anche gli altri ci crederanno fornendoti il loro avvallo. Non perderti in chiacchiere ma agisci!

Acquario: Sbagliare è umano, l’importante è comprendere i propri errori, farne tesoro e ripartire poi nel migliore dei modi. Stila una lista di cose da fare e procedi con ordine, in tal modo sarà tutto più chiaro ed i rischi di incappare in inconvenienti pari a zero e chissà che nel cammino non ci sia qualche interessante incontro.

Pesci: La tua fervida immaginazione potrà rappresentare davvero un prezioso asso della manica, un carta da giocare nel momento del bisogno. Sarai supportato da una persona che conta e questo ti darà una grande forza, facendoti sentire in grado di superare ogni ostacolo. Metti, dunque, al bando alla timidezza e sfodera tutto il tuo coraggio!