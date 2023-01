Roma, 22enne scompare con la sua bimba di 18 mesi: l’appello disperato per ritrovare Sara

È sparita nel nulla, dopo essere uscita di casa come per essere andata a fare una normale passeggiata con la sua bambina di appena un anno e mezzo. Ma, invece di tornare dopo un po’, non è più rientrata nella sua abitazione di Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca, nel VI Municipio Le Torri. La ragazza si chiama Sara, ha 22 anni, mentre la bimba si chiama Luna.

La richiesta di aiuto per trovare Sara e Luna

La scomparsa è avvenuta venerdì: sono passati ormai tre giorni e la preoccupazione del compagno e di tutti i familiari della ragazza è altissima. “Questa è mia nipote Sara con la sua bimba Luna – scrive la zia – sono di Tor Bella Monaca. Da venerdì non abbiamo più notizie di loro. Non sappiamo cosa sia successo, le autorità stanno indagando. Vi prego di condividere il più possibile, aiutateci a trovarle”.

Ma, nonostante da ieri sul web si sia iniziato a condividere l’appello della zia, ancora non si ha nessuna notizia della 22enne. Oggi il compagno si è anche rivolto alla trasmissione “Chi l’ha visto”. Ecco la scheda identificativa della giovane.

Età: 22 (al momento della scomparsa)

Statura: 165

Occhi: azzurri

Capelli: castani

Segni particolari: vari tatuaggi: tigre su avambraccio sinistro, rosa con scritta “mamma” su avambraccio destro, iniziali A e C con cuore su anulare sinistro

Scomparso da: Roma

Data della scomparsa: 20/01/2023