Ardea, pedane abusive e chiosco aperto due mesi oltre la concessione: arrivano i controlli nel locale dell’ex sindaco gestito dall’ex gieffina

Doveva chiudere il 1° ottobre. La stagione, infatti, grazie alla proroga dovuta al bel tempo, vedeva come scadenza per chiudere lettini, ombrelloni e, soprattutto, la saracinesca del locale, che andava smontato il 30 settembre. Ma così non è stato per un noto chiosco del lungomare di Marina di Ardea, “Al Barumba“.

Complici le temperature estive nonostante il calendario segnasse ottobre e poi novembre, il bar è rimasto aperto. Ma la concessione, appunto, non lo permetteva. Così sono arrivati i controlli. Anche perché l’attività veniva pubblicizzata sulla pagina Instagram, senza alcuna remora. Ecco cosa veniva scritto il 29 ottobre. “Noi siamo ancora aperti dalle 6 del mattino alle 20 tutti i giorni … nelle feste anche fino alle 24”. Ma sarebbe dovuto essere chiuso.

Gestore vip

A gestire il locale nientemeno che Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione del Grande Fratello. Floriana è arrivata ad Ardea per amore, visto che qui vive il suo compagno Angelo. Ma non è lei la titolare della concessione, quindi non è sua la responsabilità riguardo la struttura. La concessione, infatti, è riconducibile a un’ex sindaco di Ardea, a cui l’ex gieffina versa l’affitto. Ed è l’ex sindaco che – a causa della scadenza della concessione, di durata stagionale – avrebbe dovuto far smontare il chiosco, per poi rimontarlo l’anno prossimo. Da ex amministratore, avrebbe dovuto ben conoscere le norme. Ma questa non è l’unica irregolarità.

Mentre il chiosco sorge su un terreno privato – pur stando praticamente sulla spiaggia – la parte antistante è demanio. Ed è lì che sono state installate delle pedane, dove sono stati posizionati per tutta l’estate – e poi l’autunno – i tavolini. Ma, durante i controlli, gli agenti della polizia locale e della capitaneria di porto hanno rilevato che erano abusive. E, qualche giorno fa, hanno ordinato che venissero immediatamente smantellate. Mentre oggi gli stessi agenti hanno fatto smontare anche il chiosco.